۳۱ تیر ۱۳۹۶، ۱۱:۴۳

ولایتی مطرح کرد:

هیچ واحدی از دانشگاه آزاد تعطیل نخواهد شد

رئیس هیأت امنای دانشگاه آزاد گفت: هیچ واحدی از دانشگاه آزاد تعطیل نخواهد شد چرا که تعطیل کردن یک واحد دانشگاهی پاک کردن صورت مساله است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر ولایتی امروز در مراسم معارفه سرپرست جدید دانشگاه آزاد گفت: جایگزین کردن دانشگاهی به جای دانشگاه آزاد که از نظر علمی قوی نیست و تنها پشتوانه سیاسی دارد نمی تواند موجب ارتقای آموزش عالی کشور شود.

وی افزود: دکتر رهبر فردی متدین، با تجربه و دارای سابقه طولانی مدیریت دانشگاه تهران است. وی نقش مهمی در ایجاد انسجام و ارتقا دانشگاه تهران داشت.

رئیس هیأت امنای دانشگاه آزاد گفت: دکتر نوریان راضی به این نبودند که سرپرست دانشگاه شوند و من از وی خواهش کردم تا این سمت را انتخاب کنند. تا بتوانیم فردی را با شرایط لازم انتخاب کنیم.

رئیس هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد گفت: برخی از انتخاب دکتر رهبر به عنوان سرپرست این دانشگاه خوشحال شدند و برخی نیز ناراحت اما فرهاد رهبر فردی متدین، باتجربه و با سابقه در حوزه مدیریت به خصوص مدیریت دانشگاه تهران است.

وی تاکید کرد: فرهاد رهبر نقش بسزایی در ایجاد انسجام و ارتقا دانشگاه تهران ایفا کرده است.

رئیس هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد خاطرنشان کرد: فعالیت در این دانشگاه کار آسانی نیست چرا که این دانشگاه از ابتدای تاسیس خود با مخالفت هایی مواجه بوده و بعضی ها به این دانشگاه احساس رقابت می کردند.

ولایتی اظهار داشت: دانشگاه آزاد مانند نوزاد جدیدی است که برای شناساندن آن زحمات زیادی کشیده شده است.

وی عنوان کرد: به برخی اساتید دانشگاه کار ارجاع نمی شود و باید برنامه ریزی کنیم تا از این اساتید استفاده شود.

رئیس هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد خاطرنشان کرد: تعطیل کردن فله ای برخی رشته محل های دانشگاه آزاد از سوی وزارت علوم صحیح نیست و ما ایستاده ایم و ۲۵۰ نفر از نمایندگان مجلس نیز از این دانشگاه حمایت کرده اند.

 ولایتی اظهار داشت: تعطیلی واحدهای دانشگاه آزاد و جایگزین کردن دانشگاه هایی که از نظر علمی قوی نیستند و تنها پشتوانه سیاسی دارند به عنوان ارتقای آموزش عالی به شمار نمی رود.

وی در خصوص وضعیت فرهنگی این دانشگاه گفت: بخش فرهنگی این دانشگاه در گذشته ضعیف بوده است و بی جهت برخی جایگزینی ها انجام نشد.

ولایتی عنوان کرد: توقع ما از ارتقا فرهنگ اسلامی در دانشگاه آزاد بیش از دیگر مراکز است چرا که برخی از واحدهای این دانشگاه وضعیت اجتماعی و سنتی مناطق را بر هم زده اند و باید به گونه ای برنامه ریزی شود تا دانشگاه آزاد مکمل مسجد و حسینیه ها باشد.

وی ادامه داد: اتحاد عملی میان حوزه و دانشگاه باید در واحدهای دانشگاه آزاد محقق شود.

