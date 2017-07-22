هیچ واحدی از دانشگاه آزاد تعطیل نخواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر ولایتی امروز در مراسم معارفه سرپرست جدید دانشگاه آزاد گفت: جایگزین کردن دانشگاهی به جای دانشگاه آزاد که از نظر علمی قوی نیست و تنها پشتوانه سیاسی دارد نمی تواند موجب ارتقای آموزش عالی کشور شود.

رئیس هیأت امنای دانشگاه آزاد گفت: دکتر نوریان راضی به این نبودند که سرپرست دانشگاه شوند و من از وی خواهش کردم تا این سمت را انتخاب کنند. تا بتوانیم فردی را با شرایط لازم انتخاب کنیم.

رئیس هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد گفت: برخی از انتخاب دکتر رهبر به عنوان سرپرست این دانشگاه خوشحال شدند و برخی نیز ناراحت اما فرهاد رهبر فردی متدین، باتجربه و با سابقه در حوزه مدیریت به خصوص مدیریت دانشگاه تهران است.

وی تاکید کرد: فرهاد رهبر نقش بسزایی در ایجاد انسجام و ارتقا دانشگاه تهران ایفا کرده است.

رئیس هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد خاطرنشان کرد: فعالیت در این دانشگاه کار آسانی نیست چرا که این دانشگاه از ابتدای تاسیس خود با مخالفت هایی مواجه بوده و بعضی ها به این دانشگاه احساس رقابت می کردند.

ولایتی اظهار داشت: دانشگاه آزاد مانند نوزاد جدیدی است که برای شناساندن آن زحمات زیادی کشیده شده است.

وی عنوان کرد: به برخی اساتید دانشگاه کار ارجاع نمی شود و باید برنامه ریزی کنیم تا از این اساتید استفاده شود.

رئیس هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد خاطرنشان کرد: تعطیل کردن فله ای برخی رشته محل های دانشگاه آزاد از سوی وزارت علوم صحیح نیست و ما ایستاده ایم و ۲۵۰ نفر از نمایندگان مجلس نیز از این دانشگاه حمایت کرده اند.

ولایتی اظهار داشت: تعطیلی واحدهای دانشگاه آزاد و جایگزین کردن دانشگاه هایی که از نظر علمی قوی نیستند و تنها پشتوانه سیاسی دارند به عنوان ارتقای آموزش عالی به شمار نمی رود.

وی در خصوص وضعیت فرهنگی این دانشگاه گفت: بخش فرهنگی این دانشگاه در گذشته ضعیف بوده است و بی جهت برخی جایگزینی ها انجام نشد.

ولایتی عنوان کرد: توقع ما از ارتقا فرهنگ اسلامی در دانشگاه آزاد بیش از دیگر مراکز است چرا که برخی از واحدهای این دانشگاه وضعیت اجتماعی و سنتی مناطق را بر هم زده اند و باید به گونه ای برنامه ریزی شود تا دانشگاه آزاد مکمل مسجد و حسینیه ها باشد.

وی ادامه داد: اتحاد عملی میان حوزه و دانشگاه باید در واحدهای دانشگاه آزاد محقق شود.