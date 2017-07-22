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۳۱ تیر ۱۳۹۶، ۱۲:۱۶

وحدت مراکز هنری نی ریز در کارگاه بزرگ طراحی و نقاشی

وحدت مراکز هنری نی ریز در کارگاه بزرگ طراحی و نقاشی

شیراز- انجمن هنرهای تجسمی نی ریز ورک شاپ یک روزه نقاشی و طراحی با حضور هنرمندان و اساتید را روز گذشته در خانه تاریخی فاتح برگزار کرد.

مسئول انجمن هنرهای تجسمی نی ریز در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: این برنامه با رویکردی هنری، تبادل نظر اساتید و وحدت میان آموزشگاههای هنری در بخش‌های مختلف اعم از ورک شاپ نقاشی، طراحی چهره، نقاشی ویترای، مینیاتور و تکسچر با تکنیک های رنگ روغن، مدادرنگ، پاستل و سیاه قلم برگزار شد.

علی اکبر زهری زاده افزود: آثار خلق شده در این کارگاه یک روزه در نمایشگاهی که در نیمه شهریور ماه در نگارخانه اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی به نمایش گذاشته خواهد شد.

وی افزود: این ورک شاپ بزرگ هنری با حضور ۴۵ نفر از هنرجویان سرای هنر و اندیشه، سرای فاتح، آموزشگاه های میرزااحمد نی ریزی، فردوس و باران و اساتید خانمها نصیری، پدرام،شایگان، شکاری و علی داد و محمد حسین فتحی پناه بود با استقبال هنرمندان همراه شد.

کد مطلب 4037496

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