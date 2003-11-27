رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام از طرح توسعه آستان مقدس عبدالعظيم بازديد كرد

به گزارش خبرنگار سياسي مهر، هاشمي رفسنجاني رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام دراين مراسم چند ساعته باحضور در شهرستان ري از طرح توسعه آستان مقدس عبدالعظيم بازديد كرد.

هاشمي رفسنجاني در اين بازديد از مراحل اجراي طرح كشت زعفران و پسته كاري به صورت انبوه و همچنين شركتهاي كشت و صنعت وابسته به آستان عبدالعظيم ابرازخرسندي كرد و با اشاره به استعدادها و توانمنديهاي اين منطقه خواستار توجه هرچه بيشتر مسئولين به اين بخش شد.

گفتني است در اين مراسم كه وزير بازرگاني و محمدي ري شهري توليت آستان مقدس عبدالعظيم و جمعي از مسئولين محلي نيزحضور داشتند رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام از مجموعه آموزشي فرهنگي حضرت عبدالعظيم و ديگر پروژه هاي عمراني و فرهنگي دردست اقدام بازيد كرد.

در پايان اين مراسم رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام و همراهان نماز ظهر و عصر را در حرم حضرت عبدالعظيم حسني اقامه كردند.

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