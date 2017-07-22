مراکز آموزش فنی و حرفه ای در دانشگاه ها راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حشمت کوشکی پیش از ظهر شنبه در نشست خبری به مناسبت هفته آموزش فنی و حرفه ای، گفت: برنامه های مختلفی در این هفته مد نظر قرار داده شده است که از جمله آن می توان به سخنرانی پیش از خطبه نماز جمعه در تمام شهرستانهای فارس، برپایی نمایشگاه با حضور ۵۰ آموزشگاه بخش خصوصی، افتتاحیه مرکز آموزش در دانشگاه شهید باهنر که در مجموعه ۴ مرکز در استان فارس راه اندازی می شود.

وی ادامه داد: برگزاری دوچرخه سواری نمادین، برگزاری جشن هفته ملی مهارت که با حضور یک هزار نفر انجام می شود، برگزاری مسابقات فرهنگی و هنری در سطح استان مد نظر است.

مدیرکل فنی و حرفه ای فارس تصریح کرد: برنامه های ترویجی از دیگر فعالیت های فنی و حرفه ای در فارس است.

کوشکی در ادامه سخنان خود یادآورشد: اولویت فنی و حرفه ای سیاست تقاضا محوری به جای عرضه محوری است که ۳۰ تفاهم نامه مشترک با دستگاههای مختلف بسته شده است.

وی تصریح کرد: راه اندای دفاتر شرکت های دانش بنیان نیز در ۵ شهرستان مد نظر است که در۳ شهرستان راه اندازی شده است و همچنین بحش راه اندازی سیستم های انرژی خورشیدی را مد نظر داریم که در ساختمان جدید این اداره کل استفاده شده است.

مدیرکل فنی و حرفه ای فارس یادآور شد: بسترسازی برای آموزش های مجازی از دیگر فعالیت ها بود که به ۱۳ آموزشگاه این مجوز داده شده است و در ۱۹ شهرستان فارس آزمونها الکترونیکی برگزار می شود که تا پایان مردادماه شهرستان مرودشت نیز اضافه می شود.

کوشکی تصریح کرد: در سال ۹۵ تعهد دولتی بیش از ۸ میلیون نفر ساعت بوده که عملکرئ ۹ میلیون ۸۹ هزار و ۳۹۹ نفر ساعت انجام شده است و ۱۰۹ درصد رشد داشته ایم.

وی ادامه داد: در سال ۹۶ در چهار ماه اول تعهد ما ۲ میلیون و۸۳۹ هزار ۲۲۱ نفر ساعت بوده که ۲میلیون و ۸۴۸ هزار و ۲۹۶ نفر ساعت عملکرد داشته ایم که نشان از رشد ۱۰۱ درصدی دارد در سال جاری کل تعهدات بیش از ۸ میلیون نفر ساعت است.