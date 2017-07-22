تقاضای هلی کوپتر آبپاش برای آتش سوزی «دلا»/وزش شدید بادو سختی کار

منوچهر ورناصری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۹ شب گذشته آتش سوزی در جنگل های کوه دلا اطلاع رسانی شد ولی این آتش سوزی در بلندترین نقطه کوه رخ داده که اعزام نیرو به این منطقه بسیار سخت است.

وی افزود: پوشش گیاهی این منطقه جنگلی و مرتع است که از جمله درختان می توان به بلوط، کلخونگ و بنک اشاره کرد. این منطقه دارای پوشش علف نیز هست.

فرماندار اندیکا تصریح کرد: متأسفانه بادهای شدیدی که از صبح در حال وزش هستند کار را شدیدا سخت کرده است.

ورناصری بیان کرد: محیط زیست، منابع طبیعی و هلال احمر از صبح امروز ۴۰ نفر نیرو را به منطقه اعزام کردند؛ این نیروها ساعت ۵ به سمت منطقه حرکت و ساعت ۹ به محل حادثه رسیدند.

وی خبر داد: در حال حاضر نیروهای بسیج و دیگر نیروهای مردمی منتظر اعزام هلی کوپتر هلال احمر برای هلی برد به منطقه هستند.

فرماندار اندیکا یادآور شد: شب گذشته با مدیریت بحران استانداری خوزستان تماس گرفته و تقاضای اعزام هلی کوپتر آب پاش را نیز امروز ارائه دادیم.

ورناصری یادآور شد: منطقه ای که دچار آتش سوزی شده جزو ۵۴ هزار هکتار مناطق حفاظت شده سازمان محیط زیست استان خوزستان است که حادثه را به مدیرکل این سازمان نیز اعلام کردیم.

وی گفت: کوهستانی و صعب العبور بودن منطقه کار را برای ما بسیار سخت کرده وگرنه روز گذشته در کوه شور هم آتش سوزی داشتیم که بلافاصله مهار شد.