برپایی تورهای رایگان گردشگری در جنوب تهران

به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد صفوی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب گفت: همزمان با فصل تابستان و اجرای طرح داستان تابستان از سوی مدیریت شهری منطقه ۲۰، تورهای گردشگری رایگان در قالب تهران گردی و ری گردی با محورهای مذهبی، علمی، آموزشی، تاریخی و تفریحی در حال اجراست.

صفوی با اشاره به اینکه تمامی شهروندان، تشکل های مردم نهاد و مراکز فرهنگی با مراجعه به سراهای محله می توانند از این خدمات رایگان بهره مند شوند، افزود: از ابتدای سال تاکنون بالغ بر ۲ هزار شهروند منطقه ۲۰ در تورهای تهران گردی و ری گردی مشارکت داشته اند و این خدمات در فصل تابستان به صورت ویژه تری اجرا می شود.

وی خدمات رسانی به نیازمندان را از اولویت های مدیریت شهری برشمرد و گفت: برپایی تورهای گردشگری برای اقشار کم برخوردار، سالمندان، نیازمندان، کودکان کار و اقشار آسیب دیده اجتماعی از دیگر برنامه های اجتماعی است که دردستور کار مدیریت شهری منطقه ۲۰ قرار دارد.

صفوی به استقرار ایستگاه های راهنمای گردشگری به منظور اطلاع رسانی اشاره کرد و یادآور شد: برپایی تورهای گردشگری به ازای هر محله، تور ویژه مدارس، تورهای ویژه خانواده های بی بضاعت و محله های محروم، تورهای ری گردی و توزیع بسته های فرهنگی شامل نقشه، کتاب و لوح فشرده گردشگری از جمله اقدامات مدیریت شهری در فصل تابستان است.

شهرداری منطقه ۲۰ یادآور شد: به منظور غنی سازی اوقات فراغت شهروندان بیش از ۵۰۰ برنامه اجرایی در حوزه های ورزشی، فرهنگی، بانوان در مراکز فرهنگی و پایگاه های تابستانه منطقه ۲۰ در حال اجراست.