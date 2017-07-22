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۳۱ تیر ۱۳۹۶، ۱۲:۲۷

معاون فرهنگی منطقه آزاد ماکو:

منطقه آزاد ماکو میزبان بزرگترین رویداد قرآنی کشور خواهد بود

منطقه آزاد ماکو میزبان بزرگترین رویداد قرآنی کشور خواهد بود

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد ماکو گفت:در تلاشیم امسال با شرکت ۵ هزار نفر در مسابقات قرآن منطقه آزاد ماکو، بزرگترین رویداد قرآنی کشور را در این منطقه به ثبت رسانیم.

به گزارش خبرنگار مهر، جواد اسماعیل‌زاده پیش از ظهر شنبه در آئین افتتاحیه چهلمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم که مرحله استانی آن به میزبانی ماکو برگزار می‌شود، اظهار داشت: سازمان منطقه آزاد ماکو در کنار دیگر فعالیت‌های عمرانی و زیرساختی، توجه ویژه‌ای به توسعه علوم قرآنی داشته و با راهنمایی ائمه جمعه این شهر، برنامه‌های ویژه‌ای را در طول سالیان گذشته اجرا کرده است.

وی تصریح کرد: در سالیان گذشته ده‌ها برنامه توسط سازمان منطقه آزاد در شهرستان‌های ماکو، شوط و پلدشت برگزار شده و حتی قاریان ممتاز و برتر به مسابقات کشوری اعزام شدند.

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد ماکو با اشاره به اینکه در سال ۹۲ که فعالیت منطقه آزاد ماکو آغاز شد، تنها تعداد ۲۷۰ نفر در مسابقات شرکت کردند بیان کرد: این در حالی است که با حمایت فعالان قرآنی، در سال گذشته این تعداد به سه هزار و ۳۰۰ نفر رسید.

وی افزود: سازمان منطقه آزاد ماکو در سال گذشته بزرگترین رویداد قرآنی کشور را برگزار کرد و در تلاش است که خود را به عنوان قطب قرآنی کشور معرفی کند.

اسماعیل ‌زاده گفت: امسال و در ماه‌های آینده، بزرگترین رویداد قرآنی کشور با حضور ۵ هزار قاری قرآن برگزار می‌شود.

کد مطلب 4037538

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