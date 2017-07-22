پلمب ۱۵ واحد صنفی متخلف در دورود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ احمد رضا احمدیان ظهر شنبه در جمع خبرنگاران گفت: ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی شهرستان دورود با همکاری دستگاه های مرتبط از تعدادی واحد صنفی این شهرستان بازدید کردند.

وی افزود: در این بازدید تعداد ۱۵ واحد صنفی متخلف به علت عدم رعایت مقررات صنفی و انتظامی پلمب شدند.

رئیس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی لرستان اظهار داشت: ضمن اخطاریه به تعداد ۱۲ واحد صنفی دیگر، متخلفان به دادسرا معرفی شدند.

سرهنگ احمدیان با اشاره به اینکه طرح نظارتی پلیس بر واحدهای صنفی با جدیت ادامه دارد، از شهروندان خواست که اخبار و گزارش های خود را در این زمینه از طریق تلفن ۱۱۰ به مراکز انتظامی اعلام کنند.