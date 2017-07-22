جوامع اطلاعاتی و امنیتی اسرائیل از برجام حمایت می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از میدل ایست مانیتور، «آنتونی بلینکن» معاون وزیر امور خارجه آمریکا در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما، معتقد است که توافق هسته ای ایران و کشورهای ۱+۵ از حمایت گسترده جوامع امنیتی و اطلاعاتی اسرائیل برخوردار است.

بلینکن در اجلاس «آسپن» در کلرادو گفت: در مورد برجام «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر اسرائیل با جوامع اطلاعاتی و امنیتی اسرائیل اختلاف نظر دارد چون نتانیاهو معتقد است برجام یک اشتباه تاریخی است اما جوامع اطلاعاتی و امنیتی اسرائیل نظر متفاوتی دارند.

وی در ادامه افزود: اگر شما از هر مقام ارشد سابق یا فعلی در دستگاه اطلاعاتی یا نظامی اسرائیل سوال کنید می‌بینید که همه آنها از این توافق حمایت می‌کنند.