سیستم ارجاع الکترونیک موجب بهینه سازی خدمات پزشکی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی ظهر شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: ما از ارجاع الکترونیک انتظار بهینه‌سازی خدمات را داریم چرا که طبق بررسی‌ها ۸۵ درصد افرادی که به یک پزشک مراجعه می‌کنند نیازی به ارجاع به پزشک متخصص ندارند.

وی افزود: استان گلستان پیشرو در اجرای طرح نظام ارجاع در کشور بوده و در حال حاضر سه شهر بندر ترکمن، علی‌آباد و آق‌قلا پایلوت اجرای این طرح هستند.

رئیس بیمه سلامت گلستان با بیان اینکه نظام ارجاع در سه فاز اجرایی می‌شود، اظهار کرد: فاز نخست این طرح روستاها و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر را شامل می‌شود، فاز دوم شهرهای بالای ۲۰ هزار نفر و زیر ۱۰۰ هزار نفر را شامل می‌شود و در فاز شوم کل کشور را شامل می‌شود.

حسینی گفت: ما در فاز نخست اجرای نظام ارجاع بیمه‌شدگان بیمه سلامت را در نظر می‌گیریم و در مراحل بعدی سایر بیمه‌شدگان در نظر گرفته می‌شوند.

وی با اشاره به طرح پاداش برای پزشکان اجراکننده طرح بازخورد ارجاع اظهار کرد: اگر بازخورد ارجاع از سوی پزشک صورت بگیرد و فرد بیمار به شکل سرپایی درمان شود در آن صورت به اندازه ۵۰ درصد ویزیت یک متخصص به آن مرکز پاداش تعلق می‌گیرد تا پزشک متخصص راغب شود این کار را انجام دهد.

حسینی ادامه داد: چنانچه بیمار بستری شد به ازای هر مورد بستری و بازخورد ارجاع، بیمه سلامت ۵۰ هزار تومان به آن بیمارستان یا مرکز پاداش می‌دهد که ۲۵ هزار تومان آن به پزشک و مابقی به مرکز تعلق می‌گیرد.

رئیس بیمه سلامت گلستان گفت: بیمارانی که با اورژانس به بیمارستان اعزام می‌شوند از رعایت سیستم ارجاع معاف هستند.

وی افزود: با اجرای سیستم ارجاع مهر زدن دفترچه‌ها و نوبت دهی دستی حذف می‌شود و این در حالی است که در حال حاضر اجرای نظام ارجاع در رابطه با دارندگان دفترچه بیمه روستایی در گلستان و کشور به شکل غیر الکترونیکی انجام می‌شود به این صورت که بیماران به پزشک خانواده مراجعه می‌کنند و در صورت نیاز به تشخیص دقیق‌تر بیماری با مهمور کردن دفترچه بیمه روستایی به پزشکان متخصص ارجاع می‌شوند.

حسینی ادامه داد: افرادی که سیستم ارجاع را رعایت نکنند باید هزینه‌های درمان خود را به شکل آزاد پرداخت کنند.