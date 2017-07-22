۳۱ تیر ۱۳۹۶، ۱۳:۱۳

برای نخستین بار؛

کارگاه فلسفه کودک و نوجوان در پاکدشت برگزار می‌شود

پاکدشت - رئیس اداره کتابخانه های عمومی پاکدشت گفت: کارگاه های فلسفه کودک ونوجوان برای اولین بار در این شهرستان برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، خدیجه مرادی صبح شنبه از برگزاری کارگاه های فلسفه کودک و نوجوان برای اولین بار در کتاب خانه عمومی «پروین اعتصامی»  شهرستان پاکدشت خبرداد و افزود: برگزاری چنین کارگاه هایی از اهداف نهاد کتاب خانه های عمومی، در جهت پرورش قدرت تمرکز، تشخیص، استدلال و داوری در کودک و نوجوان است.

وی اظهارداشت: کارگاه های فلسفه برای کودک و نوجوان  در سال جاری با شرکت ۴ تن از کتابداران شهرستان پاکدشت برگزار گردید تا مباحث  فلسفه برای بخش کودک و نوجوان در کتابخانه های عمومی  اجرایی شود.

سیده مریم حسینی در کتابخانه عمومی« پروین اعتصامی » روستای «فیلستان» نیز متذکر شد: تا کنون ۴ کارگاه در تیرماه در این  کتابخانه برگزار شده و از جمله اهداف  برگزاری این نوع کارگاه ها، ایجاد حلقه های کندوکاو برای کودک ونوجوان، پرورش مهارت تفکر انتقادی و منطقی در آنان  است.

وی ادامه داد: تلاش ما در کتابخانه بر آن است تا کودکان بتوانند از سنین پایین تر این مهارت  را یاد گرفته و با  تمرین مداوم  به خوبی به تجزیه و تحلیل عملکرد خود و دیگران پرداخته و زندگی خود را پربارتر کنند. 

مسئول برگزاری کارگاه های فلسفه کودک و نوجوان در پایان افزود: در حقیقت ما کودک و نوجوان را تشویق می کنیم تا به طور مستقل فکر کرده  و در سایه احترام به دیدگاه های دیگران، دلایل منطقی خود را عرضه و در نتیجه ایده های خویش را در راستای  خوب و جامع تغییر دهد.

