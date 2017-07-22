به گزارش خبرنگار مهر، خدیجه مرادی صبح شنبه از برگزاری کارگاه های فلسفه کودک و نوجوان برای اولین بار در کتاب خانه عمومی «پروین اعتصامی» شهرستان پاکدشت خبرداد و افزود: برگزاری چنین کارگاه هایی از اهداف نهاد کتاب خانه های عمومی، در جهت پرورش قدرت تمرکز، تشخیص، استدلال و داوری در کودک و نوجوان است.

وی اظهارداشت: کارگاه های فلسفه برای کودک و نوجوان در سال جاری با شرکت ۴ تن از کتابداران شهرستان پاکدشت برگزار گردید تا مباحث فلسفه برای بخش کودک و نوجوان در کتابخانه های عمومی اجرایی شود.

سیده مریم حسینی در کتابخانه عمومی« پروین اعتصامی » روستای «فیلستان» نیز متذکر شد: تا کنون ۴ کارگاه در تیرماه در این کتابخانه برگزار شده و از جمله اهداف برگزاری این نوع کارگاه ها، ایجاد حلقه های کندوکاو برای کودک ونوجوان، پرورش مهارت تفکر انتقادی و منطقی در آنان است.

وی ادامه داد: تلاش ما در کتابخانه بر آن است تا کودکان بتوانند از سنین پایین تر این مهارت را یاد گرفته و با تمرین مداوم به خوبی به تجزیه و تحلیل عملکرد خود و دیگران پرداخته و زندگی خود را پربارتر کنند.

مسئول برگزاری کارگاه های فلسفه کودک و نوجوان در پایان افزود: در حقیقت ما کودک و نوجوان را تشویق می کنیم تا به طور مستقل فکر کرده و در سایه احترام به دیدگاه های دیگران، دلایل منطقی خود را عرضه و در نتیجه ایده های خویش را در راستای خوب و جامع تغییر دهد.