به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واشنگتن پست، ایالت هاوایی که یکی از مقاصد عمده جهانگردی در آمریکا محسوب می شود، طی برنامه ای ایالتی در حال آمادگی برای حمله موشکی احتمالی از سوی کره شمالی است.

برنامه ایالت هاوایی برای آمادگی در صورت بروز حمله، شامل تمریناتی نمی شود که در دوران جنگ سرد و در سراسر آمریکا اعمال می شد که طی آن دانش آموزان یاد می گرفتند زیر میز پنهان شده و یا فرار کنند.

تمرین هایی که در این برنامه به اجرا گذاشته می شوند متمرکز است بر تاکتیک های تخلیه بهینه مدارس و اماکن عمومی در شرایط اضطراری.

«ورن میاگی» رئیس آژانس مدیریت بحران ایالت هاوایی در بیانیه ای دراین باره گفت این برنامه قصد ایجاد نگرانی در مردم را ندارد بلکه به منظور آمادگی لازم برای مقابله با بحران در صورت حمله موشکی از سوی کره شمالی است و شامل تمرینات تخلیه و آشنایی با اعلامیه های اضطراری دولت در این شرایط می شود.

بخش دیگری از برنامه آمادگی برای حمله احتمالی استفاده از آژیرهای جدیدی است که تنها در موارد حمله بکار خواهند رفت.

برنامه های آژانس مدیریت بحران در هاوایی اغلب برای مقابله با توفان های سهمگین، سونامی، و بیماری های ویروسی ناشی از حشرات طراحی شده اند و این نخستین بار است که این آژانس بخشی از تلاش هایش را بر مقابله با یک حمله موشکی احتمالی از سوی کره شمالی متمرکز می کند.