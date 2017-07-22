بزرگترین خط تولید کره حیوانی کشور در خرمشهر افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، بزرگترین خط تولید کره حیوانی کشور پیش از ظهر امروز با حضور نماینده مردم خرمشهر، معاون امور صنایع و معادن سازمان صنعت معدن و تجارت خوزستان و برخی دیگر از مسئولان محلی در شهرک صنعتی خرمشهر افتتاح شد.

در این کارخانه قرار است برای نخستین بار کره تولید شود و سالیانه بیش از یک هزار میلیارد دلار گردش مالی و یک هزار موقعیت شغلی جدید نیز در کشور ایجاد شود.

این شرکت ۳۶۰ هزار تن کره حیوانی و ۲۵۰ هزار تن انواع تولیدات لبنی که شامل ۱۴ نوع دیگر است را تولید خواهد کرد.

این پروژه از هشت سال گذشته آغازشده، ماشین آلات آن از کشورهای آلمان، انگلیس، سوئد، سویس و ایتالیا و با سرمایه گذاری شخصی تهیه شده است و مبلعی معادل ۷۰ میلیارد تومان ارزش سرمایه گذاری این پروژه صنعتی است.

در حال حاضر ۹۰ درصد مصرف کره کشور از خارج تامین می شود. سالیانه ۳۰۰ میلیارد دلار ارز برای واردات کره از کشور خارج می شود و تنها بسته بتنهاآن در کشور می شود.

لزوم حمایت از واحد تولیدی

نماینده مردم خرمشهر در مجلس نیز در حاشیه این آیین افتتاحیه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: با افتتاح این کارخانه، ۷۰ درصد تولید کره کشور در خرمشهر انجام می شود.

عبدالله سامری با تاکید بر اینکه این شرکت به توسعه نیاز دارد، افزود: این کارخانه در زمینه بسته بندی و افزایش ظرفیت نیاز به توسعه دارد و در این راستا باید از سرمایه گذار حمایت کرد.