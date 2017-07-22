به گزارش خبرنگار مهر، رضا آریایی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اداره کل مدیریت بحران استان در راستای انجام برنامه های آموزش همگانی و تخصصی و با هدف ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در انتشار اخبار، اطلاع رسانی صحیح و دقیق به هنگام وقوع بحران و حوادث غیر مترقبه، یک دوره کلاس آموزشی تخصصی با عنوان «اطلاع رسانی و انتشار اخبار در شرایط بحرانی» را برگزار می کند.

وی با بیان اینکه این دوره آموزشی با تدریس محمد سلطانی فر دکترای علوم ارتباطات اجتماعی گرایش روزنامه نگاری ساعت ۱۰ صبح روز شنبه ۷ مرداد ماه برگزار می شود، تصریح کرد: این دوره آموزشی در سالن اجتماعات استانداری لرستان برگزار می شود.

مدیرکل مدیریت بحران لرستان جامعه هدف این دوره آموزشی را خبرنگاران صدا و سیما، باشگاه خبرنگاران جوان، خبرنگاران نشریات و روزنامه های استانی، خبرگزاری ها و مدیران سایت های فعال مجازی در سراسر استان دانست و گفت: متقاضیان می توانند حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخه ۲ مردادماه از طریق ارسال پیامک و یا تماس با شماره ۰۹۱۶۱۶۱۰۵۰۹ برای ثبت نام در این دوره آموزشی اقدام کنند.

آریایی یادآور شد: به همه شرکت کنندگان در این کلاس گواهی نامه معتبر داده خواهد شد و شرکت در دوره آموزشی و پذیرایی رایگان است.