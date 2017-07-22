جودوکار کرمانشاهی موفق به کسب مدال برنز شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد صیدی ورزشکار کرمانشاهی موفق به کسب مدال برنز رقابتهای المپیک ناشنوایان ۲۰۱۷ ترکیه شد.

این ورزشکار کرمانشاهی در وزن۱۰۰ - کیلوگرم تیم ملی جودوی ناشنوایان ایران با سه پیروزی و یک شکست بر سکوی سوم رقابت‌های المپیک ناشنوایان ۲۰۱۷ ترکیه ایستاد.

مسعود رستگار دیگر جودوکار کرمانشاهی وزن ۱۰۰ + کیلوگرم تیم ملی در رقابت‌های المپیک ناشنوایان بود که او نیز با یک پیروزی و ۲ شکست مقام پنجم این دور از رقابت‌ها را به خود اختصاص داد.

استان کرمانشاه در رقابت‌های المپیک ناشنوایان ۲۰۱۷ ترکیه ۴ نماینده دیگر به نام‌های «بیتا جواهری، ناهید امیری، بهاره صفری و پروین یاره» در رشته کاراته بانوان نیز دارد.

کاروان ورزشی ناشنوایان ایران با ۱۰۷ ورزشکار در ۱۳ رشته ورزشی از ۲۷ تیر ماه در بیست و سومین دوره المپیک ناشنوایان ۲۰۱۷ در شهر سامسون ترکیه حضور یافته است.