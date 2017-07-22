اجرای ویژه برنامه «شب های جَز» در فرهنگسرای نیاوران

به گزارش خبرگزاری مهر، ویژه برنامه «شب های جَز» طی روزهای هفتم و هشتم مردادماه امسال با حضور تعدادی از گروه ها و هنرمندان فعال این گونه موسیقایی در فرهنگسرای نیاوران تهران برگزار می شود. در این برنامه هنرمندانی چون سردار سرمست با همراهی هنرمندانی چون عمید بنکدار و فرهاد لقایی قطعاتی را اجرا می کنند. گروه امیر دارابی با هنرمندی مجید سالاری خواننده و حمزه یگانه و امین طاهری نیز از دیگر مجموعه هایی هستند که به اجرای برنامه می پردازند.

از دیگر برنامه هایی که قرار است در ویژه برنامه «شب های جز» به اجرای برنامه بپردازند می توان به اجرای آرشید آذرین با همراهی ماکان اشگواری، روزبه فدوی و امیر رفعتی اشاره کرد، ضمن اینکه هوشیار خیام نیز با همراهی میلاد محمد نوازنده تار قطعاتی را اجرا می کند.

وِیژه برنامه «شب های جَز» به همت موسسه «ساز باز» ساعت ۲۱ روزهای هفتم و هشتم مرداد ماه در فرهنگسرای نیاوران تهران برگزار می شود.