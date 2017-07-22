۳۱ تیر ۱۳۹۶، ۱۳:۳۳

ساعت سرویس‌دهی خط ۷ مترو افزایش یافت

قائم مقام مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه از افزایش سرویس دهی در خط ۷ مترو تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی عبدالله ‌پور با بیان اینکه ساعت سرویس دهی به مسافران خط ۷ مترو تهران از صبح امروز یک ساعت افزایش یافت افزود: خط ۷مترو تهران ۲۱ خرداد کار خود را آغاز کرد و در این زمان با انجام تست‌های گوناگون و تکمیل تجهیزات و امکانات؛ مرحله به مرحله سطح ارائه خدمات در آن افزایش یافت.

وی با اشاره به اینکه این روند در ابتدای بهره برداری از یک خط جدید امری متداول است تصریح کرد: درحال حاضر به جز ایستگاه‌هایی که در حال پذیرش مسافر هستند، عملیات تکمیل و راه اندازی سایر ایستگاه‌ها این مسیر ادامه دارد و این موضوع باعث می‌شود تا سرویس‌دهی به مسافران به صورت محدود انجام شود.

قائم مقام مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه با بیان اینکه میزان مسافران این خط به صورت روزانه در حال افزایش است خاطر نشان کرد: در یک ماه گذشته دوبار ساعت پذیرش مسافر در خط ۷ افزایش داشته است و از امروز مسافران می‌توانند از ساعت ۶ صبح تا ساعت ۱۸ از این خط استفاده کنند.

عبدالله‌پور در خصوص فاصله گذر قطارهای این خط نیز گفت: در حال حاضر حرکت قطارها در خط ۷ با فاصله گذر ۳۵ دقیقه انجام می‌شود اما امیدواریم که به زودی این زمان کاهش یابد.

نورا حسینی

