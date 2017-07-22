منتظر گوشی عجیب و غریب فیس بوک باشید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بیزینس اینسایدر، فیس بوک در حالی قصد ساخت چنین گوشی همراهی را دارد که گوگل سال گذشته طرح مشابهی را به دلیل دشواری در اجرا کنار گذاشته بود.

بر اساس اختراعی که فیس بوک در پنج شنبه هفته گذشته به ثبت رسانده، این شرکت درصدد تولید یک وسیله الکترومغناطیسی ماژولار یا چندبخشی است که هر یک از اجزای آن به طور مستقل قابل نصب یا جداسازی هستند.

از جمله اجزای تشکیل دهنده این گوشی می توان به بلندگو، میکروفون، نمایشگر لمسی، جی پی اس و ... اشاره کرد. مجموعه این اجزا در کنار هم کارکردهای یک گوشی هوشمند پیشرفته را خواهند داشت.

مزیت استفاده از چنین گوشی این است که کاربر می تواند به دلخواه خود بخش های مختلف آن را تعویض کند، بدون آنکه برای استفاده از امکانات یک گوشی پیشرفته تر مجبور به فروش گوشی قبلی و خرید یک گوشی جدید با صرف مبلغی قابل توجه باشد.

رجینا دوگان مسئول اجرای این طرح در شرکت فیس بوک که Building ۸ نام گرفته، قبلا در گوگل کار می کرد و مسئول طرح مشابهی موسوم به Project Ara بود. اعضای Building ۸ در حال اجرای طرح های جاه طلبانه دیگری مانند امکان پذیر کردن تایپ از طریق فکر کردن و درک زبان های مختلف از طریق پوست بدن هستند.