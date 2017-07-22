۷۰ هزار بازنشسته در استان زنجان وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود علیاری ظهر شنبه در جلسه مهارت آموزی، افزود: در حال حاضر ۷۰ هزار بازنشسته در سطح استان زنجان وجود دارد که از این تعداد ۴۰ هزار نفر در حوزه تامیناجتماعی و ۳۰ هزار نفر نیز تحت پوشش خدمات سایر صندوقها هستند.
مدیر کل تامین اجتماعی استان زنجان گفت: ماهانه ۱۰۰ میلیارد تومان بابت حقوق این بازنشستگان پرداخت میشود و این در حالی است که برخی از قوانینی که طی سالهای گذشته تصویب شده دارای مشکلاتی هستند که از آن جمله حذف شرط سنی در بازنشستگی به ویژه در مشاغل سخت و زیانآور است و اشتغال مجدد بازنشستگان معضلی که باید کارشناسی شود.
همچنین مدیرکل کمیته امداد امامخمینی (ره) استان زنجان گفت: کمیته امداد از بهکارگیری مهارتآموزان تحت پوشش این نهاد از سوی واحدهای تولیدی حمایت میکند.
هدایت صفری افزود: طی سال گذشته بیش از ۶ هزار نفر تحت آموزشهای فنی و حرفهای قرار گرفتند و در راستای حمایت از اشتغال این افراد و به کارگیری توسط واحدهای مربوطه، سال اول ۱۰۰ درصد و سال دوم نیمی از حق بیمه این افراد توسط کمیته امداد پرداخت میشود.
وی افزود: یکی از راهبردهای کمیته امداد توانمندسازی جامعه هدف است و طی سال گذشته بیش از دو هزار شغل برای جامعه هدف کمیته امداد استان بهویژه در سطح روستاها ایجاد شد.
مدیر کل کمیته امداد امام خمینی استان زنجان یاد آورشد: امروز عرصه جنگ اقتصادی، بازار است وبازاریابی و بازارسازی برای فروش تولیدات بسیار ضروری است.
