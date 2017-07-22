۳۱ تیر ۱۳۹۶، ۱۴:۲۹

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه خبر داد؛

بهره‌برداری از ایستگاه راه آهن ۵ مرکز استان تا پایان تابستان

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: ساختمان اصلی ایستگاه‌های راه‌آهن کرمانشاه، رشت و ارومیه با پیشرفت فیزیکی ۸۵ درصد در حال انجام است و تا پایان شهریور ماه به بهره‌برداری خواهد رسید.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، خیراله خادمی ضمن اعلام این خبر گفت: اتصال پنج مرکز استان به شبکه ریلی از برنامه‌های اصلی توسعه حمل و نقلی در دولت یازدهم است که علاوه بر سهولت دسترسی در داخل کشور، ایران را به یکی از مهم‌ترین و امن‌ترین مراکز حمل و نقل ریلی در منطقه تبدیل می‌کند.

وی در خصوص عملیات اجرایی ایستگاه راه‌آهن ارومیه بیان کرد: این ایستگاه در محور راه‌آهن مراغه- ارومیه واقع شده است که اولویت اول آن شامل ساختمان اصلی، نمازخانه، سکوهای مسافری به همراه سایبان سکوها، ساختمان پلیس، منابع زمینی و هوایی، پست برق و ژنراتور به همراه انشعابات و محوطه‌ سازی با پیشرفت فیزیکی حدود ۹۰ درصد در حال اجرا است و در حال حاضر دسترسی به آن از طریق جاده ارومیه- اشنویه و جاده روستای برهانلو صورت می‌گیرد.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود:‌ این ایستگاه در زمینی به مساحت ۳۰ هکتار در حال اجراست که مساحت کل ساختمان‌های آن ۱۶ هزار و ۶۳۵ متر مربع، مساحت سکوها حدود ۸ هزار متر مربع و مساحت ساختمان اصلی ۵ هزار و ۳۷۶ مترمربع است.

خادمی در ادامه در خصوص ایستگاه راه‌آهن رشت افزود: این ایستگاه واقع در محور قزوین- رشت است که در دو اولویت در حال اجرا است و اولویت اول آن شامل ساختمان اصلی، سکوهای مسافری، تاسیسات برقی، مکانیکی و منابع زمینی و هوایی آب و محوطه‌سازی با پیشرفت فیزیکی حدود ۸۰ درصد در دست اقدام است.

وی خاطر نشان کرد: مساحت کل ساختمان‌های این ایستگاه ۲۷ هزار و ۱۸۸ متر مربع است که در زمینی به مساحت ۶۲۲ هزار و ۱۸۵ مترمربع در حال اجرا است.

معاون وزیر راه و شهرسازی پیشرفت فیزیکی فاز اول ایستگاه راه‌آهن کرمانشاه را ۸۵ درصد اعلام کرد و افزود:‌ این فاز شامل ساختمان اصلی، نمازخانه، رستوران، ساختمان پلیس، سکوهای مسافری به همراه سایه‌بان، منابع آب، پست برق و ژنراتور، محوطه سازی است.

خادمی در ادامه خاطرنشان کرد: ایستگاه راه‌آهن کرمانشاه در محور اراک-ملایر- کرمانشاه- خسروی واقع شده و از نوع تشکیلاتی است.

مدیرعامل شرکت ساخت وتوسعه زیربناهای حمل و نقل کشور مساحت زمین ایستگاه را ۸۲۳ هزار  مترمربع دانست و گفت: از این میزان ۳ هزار و ۸۶۵ مترمربع آن ساختمان اصلی ایستگاه و ۳۲ هزار  و ۴۶۱ متر مربع آن مساحت ساختمان‌های جنبی است.

خادمی همچنین بهره‌برداری از ایستگاه همدان در محور تهران- همدان را یکی دیگر از اقدامات در همین راستا دانست که اولین قطار به مقصد مشهد مقدس در این ایستگاه مسافرگیری کرد.

