برگزیدگان هفتمین دوره انتخابات نظام پزشکی قم مشخص شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی قم، هفتمین دوره انتخابات نظام پزشکی استان قم همزمان با سراسر کشور روز جمعه برگزار شد که تا ساعت ۲۲ شب ادامه یافت.

پس از پایان مهلت اخذ رأی جلسه هیئت نظارت، هیئت اجرایی و هیئت بازرسی برگزار شد و در ‌نهایت آرا شمارش و اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره حوزه انتخابیه قم مشخص شدند.

بر اساس این گزارش در بخش پزشکان، سید رضا رئیس کرمی، محسن اشراقی، مرتضی خوشگفتار، محمدرضا قدیر، روح الله تقوی، حسن کریمی یزدی، سید حسن عادلی، فخرالدین حجازی، حمیدرضا رهبری و حسین عبدالهی به عنوان اعضای اصلی انتخاب شدند.

همچنین در این بخش رضا ابراهیمی، حیدر ریاحی‌پور و حسین کاتبی به عنوان اعضای علی البدل معرفی شدند.

در بخش دندانپزشکان محمد مهدی‌زاده و سید ناصر حسینی هاشمی به عنوان اعضای اصلی و محسن اعظمی به عنوان عضو علی البدل انتخاب شدند.

در بخش داروسازان علی اصغر اکرمی و حسین صادقی اعضای اصلی و ابوالفضل نیک آزما به عنوان عضو علی البدل معرفی شد.

در بخش علوم آزمایشگاهی علیرضا رحیمی به عنوان عضو اصلی و عبدالرضا اشتری به عنوان عضو علی البدل انتخاب شدند.

در بخش لیسانسه مامایی یا بالاتر خانم فرانک رزاقی به عنوان عضو اصلی انتخاب شد، در این بخش تنها یک نامزد شرکت کرده بود.

در بخش لیسانسه پروانه دار گروه پزشکی یا بالاتر نیز محمد آشتیان عضو اصلی و محمود مسگری به عنوان عضو علی البدل انتخاب شدند.