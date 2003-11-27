پنج كانديدا براي حضور در انتخابات رياست جمهوري گرجستان آماده مي شوند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازرويترز، درفهرست نامزدهاي انتخاباتي كه تاكنون ثبت نام كرده اند اسامي اين افراد به چشم مي خورد ا- ايگور جورجازه رئيس سابق سرويس امنيتي 2- ميخائيل ساكاشويلي نامزد مشترك جنبش ملي و جبهه دموكراتيك بورژانادزه 3- رويل ليپارته ليا رئيس انجمن ديويد دي بيلدر4- كارتلوس گابريا شويلي وكيل و نماينده اتحاديه وكلاي گرجستان 5- جورجي كورگانا شويلي مدافع حقوق بشر.

بنابراين گزارش فقط ايگور جورجاژه و ميخائيل ساكاشويلي ازشانس بيشتري دراين انتخابات برخوردارند.

طبق قانون اساسي گرجستان نام نويسي ازنامزدهاي انتخابات رياست جمهوري بايد تا چهل روز قبل ازبرگزاري انتخابات پايان يابد. نام نويسي ازنامزدها تا پايان بيست و ششم نوامبرادامه خواهد داشت.