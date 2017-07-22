به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، شرکت خودروسازی کره جنوبی، هوندای موتور، اعلام کرد که پنجمین کارخانه این شرکت در چین، در ماه آگوست تولید خود را آغاز خواهد کرد. این خودروساز کره ای سعی دارد در وضعیتی که اختلافات دیپلماتیک به فروش کالاهای کره‌ای لطمه زده است، افت فروش خود را در بزرگترین بازار خودرو جهان معکوس کند.

طبق بیانیه این خودروساز، کارخانه جدید در چونگ‌کینگ که بخشی از تلاش این شرکت را برای رقابتی‌تر شدن نشان می‌دهد، قرار است مطابق با سلیقه چینی، خودروهای سدان کامپکت و خودروهای شاستی بلند اسپرت (SUV) تولید کند.

نایب رییس هیوندای، چونگ‌ایوسان در بیانیه‌ای گفت: کارخانه چونگ‌کینگ مدل‌های جدید کیفیت بالا را برای مشتریان چینی تولید خواهد کرد و هیوندای را خودروسازی می‌کند که در شرق و غرب چین حضور دارد. این اولین کارخانه هوندای در وسط چین غربی است.

این بیانیه یک ماه پس از این که کره جنوبی با قبول به کار گیری سیستم دفاع موشکی آمریکا برای مقابله با تهدیدات کره شمالی، باعث عصبانیت چین شد، صادر می‌شود. چین اعتراض کرد که رادار این سیستم‌ها قادر خواهد بود به قلمرو چین هم نفوذ کند، و اعلام کرد کالاها و خدمات کره را بایکوت می‌کند.

آنالیزها نشان می‌دهد که شرکت‌های کره‌ای با نگرانی از کاهش تقاضا و در نتیجه تولید بیش از حد، تولید خود را کاهش دادند.

لی جائه ایل، تحلیل‌گر شرکت سرمایه‌گذاری و سهام ایگن، می‌گوید: فروش هوندای چین ۶۴ درصد در ماه جون نسبت به سال قبل کاهش یافت و فروش شرکت کیا موتورز که وابسته به هوندای است هم با ۵۳ درصد کاهش روبرو شد.

کارخانه جدید هوندای به یک کارخانه این شرکت در چانگ‌ژو، و سه کارخانه دیگر در پکن اضافه می‌شود. وقتی که در ماه آگوست این کارخانه تکمیل و افتتاح شود ظرفیت تولید هیوندای در چین را به ۱.۶۵ میلیون خودرو در سال می‌رساند.