آزادکاران ۷ وزن دوم حریفان خود را شناختند

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم وزن کشی ۷ وزن دوم رقابت‌های کشتی آزاد نوجوانان قهرمانی آسیا ظهر امروز (شنبه) در شهر بانکوک تایلند برگزار شد.



بر این اساس نتایج وزن کشی نمایندگان کشورمان به شرح زیر است:



در وزن ۴۶ کیلوگرم سید عرفان جعفریان پس از استراحت در دور اول در دور دوم به مصاف کشتی گیری از کشور ازبکستان می رود و در صورت پیروزی بر این حریف در دور بعد و در مرحله نیمه نهایی با برنده کشتی گیران هند و کره جنوبی مسابقه خواهد داد. در این وزن ۹ نفر حضور دارند.



در وزن ۵۴ کیلوگرم مهدی عشقی در دور اول به مصاف حریف مغولی می رود و در صورت پیروزی بر این کشتی گیر در دور دوم با برنده کره جنوبی و میانمار مبارزه خواهد کرد. در این وزن ۱۳ نفر به روی باسکول رفتند.



در وزن ۶۳ کیلوگرم که ۱۱ کشتی گیر حضور دارند، امیرحسین مقصودی در دور اول با نماینده قزاقستان مبارزه می کند و در صورت پیروزی بر این کشتی گیر در دور دوم با نماینده کشور ژاپن دیدار خواهد کرد.



در وزن ۶۹ کیلوگرم سید مبین حسینی در مبارزه نخست به مصاف کشتی گیری از کشور کره جنوبی می رود و در صورت پیروزی بر این حریف در دور دوم با برنده کشتی گیران ازبکستان و پاکستان کشتی خواهد گرفت. در این وزن ۱۲ نفر حضور دارند.



در وزن ۷۶ کیلوگرم که ۱۱ کشتی گیر حضور دارند، میثم زارع پس از استراحت در دور اول در دور دوم با برنده کشتی میان نمایندگان ازبکستان و عربستان مسابقه خواهد داد.



در وزن ۸۵ کیلوگرم عباس فروتن پس از استراحت در دور اول در دور دوم با کشتی گیر قزاقستانی مبارزه می کند و در صورت غلبه بر این حریف در دور سوم و مرحله نیمه نهایی به مصاف برنده کشتی گیران چین تایپه و چین خواهد رفت. در این وزن ۱۰ نفر وزن کشی کرده اند.



در وزن ۱۰۰ کیلوگرم که ۱۳ کشتی گیر شرکت کرده اند، سید مهدی هاشمی در دور اول با کشتی گیری از کشور ژاپن مبارزه خواهد کرد و در صورت پیروزی در این دیدار در دور بعد نیز با برنده کشتی گیران مغولستان و تاجیکستان پیکار خواهد کرد.



رقابت های اوزان فوق فردا (یکشنبه) برگزار می شود.