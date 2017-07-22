عملکرد بانک صادرات در پرداخت تسهیلات بانکی قابل قبول است

به گزارش خبرگزاری مهر، داوود بنایی، عضوکمیسیون عمران مجلس گفت: نظارت کارآمد و موثر بانک مرکزی بر شبکه بانکی کشور، یکی از عوامل کلیدی ایجاد ثبات اقتصادی است.

وی افزود: مجموعه الزاماتی که بانک مرکزی برای فعالیت‌های ناظر بر بانک‌ها تعیین می‌کند، حافظ سلامت بانک‌ها و ایمنی آنها در برابر شوک‌ها و در جهت برقراری ثبات در نظام بانکی است.

بنایی در ادامه گفت: مقامات پولی هر اقتصاد به سنجش میزان پولی که در جامعه وجود دارد، نیازمند هستند.

عضو کمیسیون عمران مجلس اظهار داشت : آنها به این نکته توجه دارند که میزان پول در اقتصاد به چه مقدار نقدینگی را در کشور ایجاد می‌کند بخش حقیقی اقتصاد به میزان پول و حجم آن واکنش نشان می‌دهد.

وی تصریح کرد: چنانچه میزان نقدینگی در اقتصادی کمتر از میزان مورد نیاز آن باشد، امکان دارد تولید، درآمد و اشتغال دچار افت شوند همچنین افزایش نقدینگی بیش از حد موردنیاز اقتصاد، ممکن است به رشد سطح عمومی قیمت‌ها و افزایش تورم منجر شود.

بنایی عنوان کرد: بنابراین پول ابزار نیرومندی در اقتصاد به شمار می‌رود و می‌تواند تاثیرات قابل‌توجهی داشته باشد.

نماینده مردم گناباد و بجستان خاطر نشان کرد: بتدریج که شرایط اقتصادی دنیا پیچیده تر شد و منابع مالی افزایش یافت و تکنولوژی وارد عرصه های مختلف اعم از اقتصاد شد نقش بانک ها نیز ارتقا پیدا کرد.

وی تجهیز منابع برای گردش چرخ اقتصادی جامعه را از رسالت های خطیر بانک در عصر حاضر خواند و اظهارداشت: مردم در هرجامعه ای منابع مالی دراختیار دارند که برای تبدیل آن به سرمایه نیاز به تجهیز آن دارند که این اقدام یا از سوی سرمایه گذاران بزرگ و یا توسط بانک ها باید انجام شود.

بنایی اضافه کرد: بی شک ایجاد شغل برای مردم امکان پذیر نیست و برای تحقق این مهم باید از منابع بانکی استفاده شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس افزود: هراتفاق اقتصادی ومالی در هر کجای دنیا ایجاد شود برروی اقتصاد کشورما هم تاثیرگذار خواهد بود بنابراین باید اقتصادی مقاوم در مقابل بحران ها داشته باشیم.

وی تصریح کرد: خداوند تأکید کرده است آن‌هایی که به مستمندان و نیازمندان قرض‌الحسنه می‌دهند، در حقیقت با خداوند معامله می‌کنند و این معامله هیچ‌گاه خسارتی برای انسان در پی نخواهد داشت، بلکه موجب افزایش رزق و روزی انسان می‌شود.

بنایی با تأکید بر اینکه بانک‌ها باید نقش مؤثری در تولید و اشتغال داشته باشند، عنوان کرد: بانک‌ها باید نقش مؤثری در حوزه تولید و اشتغال داشته باشند و نقش خود را به خوبی ایفا نمایند.

نماینده مردم گناباد و بجستان اظهار کرد: در منابع دینی تأکید شده است که اگر سرمایه‌ها برای ازدواج و اشتغال جوانان هزینه شود، تقوا در جامعه تقویت می‌شود و جامعه را از بی‌عدالتی محفوظ می‌دارد.

وی در ادامه تصریح کرد: اکثرمدیران ارشد بانکها به کمیسیونها دعوت شده و برنامه های خود را در زمینه پرداخت تسهیلات و خدمات نوین بانکی ارائه داده اند که قابل تقدیر است.

بنایی گفت: ما باید بانکهای خود را حمایت کنیم و با جلوگیری از ایجاد فضای نا امن روانی برای مردم به شایعات مربوط به ورشکستگی آنها دامن نزنیم و باعث ایجاد رعب و وحشت برای سهامداران و سپرده گذاران آنها نشویم.

عضو کمیسیون عمران مجلس اظهار داشت: در حال حاضر بانکداری اجتماعی به خوبی در حال اجراست و بازخوردهای خوبی را به دنبال داشته است.

وی با بیان اینکه در مسیر بانکداری اجتماعی باید مفاهیم و اصولی را مدنظر قرار دهیم، یادآورشد: ساختار و گرایش ها، فرایندها، زیرساخت ها و اعتبارسنجی مباحث مورد نظر در این مدل است.

بنایی اضافه کرد: بانکداری اجتماعی پی گیر تامین منافع ملت است و اتخاذ چنین رویه ای باعث تسریع در فرایند محرومیت زدایی و افزایش سرمایه اجتماعی به عنوان یکی از ضرورتهای امنیت برای ایجاد و تعمیم توسعه پایدار است.

نماینده مردم گناباد وبجستان در خصوص خدمات دهی بانک صادرات درعرصه پرداخت تسهیلات قرض الحسنه و سایر وامهای اشتغال زایی، تولید، عمران و ...گفت: با توجه به اینکه بانک صادرات از بانکهای قدیمی کشور است توانسته با خدمت رسانی در تمامی زمینه ها و شرایط مختلف، باری از دوش مشکلات اقتصادی کشور و مردم در اقصی نقاط کشور بردارد در این زمینه شاهد کارنامه درخشانی از این بنگاه اقتصادی هستیم.

وی در پایان گفت: ما انتظارمان از بانک صادرات این است، کماکان گذشته با توجه به توانایی های موجود پا به عرصه اقتصادی کشور گذاشته و با اجرای برنامه ها و سیاست های همسو با اقتصاد مقاومتی و پایدار باری از دوش مشکلات موجود بردارد و اقتصاد پویا و کارآمد را برای کشور رقم بزند.