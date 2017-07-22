جوانان درد مدیران نبوده اند/ اشتغالزایی ملاک سنجش مدیران خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا شریعتی در جلسه شورای اشتغال خوزستان اظهار کرد: مهمترین و اصلی ترین لازمه نسبیت اشتغال بهبود رشد اقتصادی در اشتغال کاربر است؛ رشد فعالیت نفت خام و گاز طبیعی اگر سرمایه بر است و باعث بالا رفتن تولید سرانه می شود اما تأثیر چندانی بر بهبود اشتغال استان ندارد.

وی با بیان اینکه سهم فعالیت ما در gdp از نفت و گاز حدود ۴۰ درصد ولی در اشتغال حدود چهار درصد است، گفت: لازمه بهبود رشد اقتصادی در حقیقت افزایش تولید کالا و خدمات است.

استاندار خوزستان افزود: باید سرمایه گذاری را افزایش و موانع پیش روی آن را از بین ببریم؛ در استان ما باید از ۲۱ سازمان برای مجوز سرمایه گذاری استعلام کرد که هر کدام مسیر خودش را طی و خود را هماهنگ با آهنگ استان نکرده است.

شریعتی عنوان کرد: اولین موضوعی که باعث دلسردی سرمایه گذار می شود همین تعداد بالای محل اخذ استعلام است؛ در خوزستان ۲۱ سازمان برای استعلام تعیین شده ولی در استان های دیگر بین هفت تا ۱۲ مورد است.

وی اظهار کرد: بهبود بهره وری عوامل تولید یکی از مواردی است که باید اقدامات لازم در این حزوه را انجام بدهیم. پیشنهاد می کنم که سازمان صنعت، معدن، جهاد کشاورزی و میراث فرهنگی موارد بهبود بهره وری را شناسایی و در کارگروه رفع موانع تولید مطرح و در مورد آن تصمیم گیری شود.

استاندار خوزستان گفت: بدون شناخت عوامل بالا بردن بهره وری تولید امکان ارائه راهکار نیست؛ آسیب شناسی اشتغال باید حتما با همکاری فکری سطوح پایین اعم از بخشدار، فرماندار و مسئولان دستگاه های اجرایی در سطح شهرستان انجام شود. اگر ما به تنهایی از استان فقط نسخه نویسی برای کل شهرها داشته باشیم آن وقت راه به جایی نمی برد و باید مدیران محلی و منطقه ای را در تمامی امور دخالت بدهیم.

شریعتی تصریح کرد: نشستن در این جلسات استانی اگرچه بهره خود را دارد ولی برای رفع بیکاری و اشتغالزایی تأثیر آن چنانی ندارد. باید در شیوه برگزاری جلسات شورای اشتغال باید یک بازنگری داشته باشیم تا جنبه عملیاتی پیدا کند.

وی با تأکید بر لزوم بازنگری اساسی در برگزاری جلسات شورای اشتغال اظهار کرد: بخش اشتغال باید یک متولی داشته باشد و یک نفر را برای پیگیر این موضوع به عنوان مشاور عالی در امر اشتغال یا قائم مقام پیگیرکننده اشتغال منصوب می کنم.

استاندار خوزستان با اشاره به اینکه آهنگ موزونی در همه زمینه ها باید به سمت اشتغالزایی به حرکت بیاید، گفت: نرخ بیکاری در کشور مناسب نیست و این عدم تناسب در استان خوزستان بیشتر احساس می شود.

شریعتی عنوان کرد: تنظیم پنجره واحد سرمایه گذاری در خوزستان باید هرچه سریعتر به نتیجه برسد تا موانع موجود در سرمایه گذاری از جمله دستگاه های بسیار برای استعلام که یکی از گلوگاه های اصلی است را برداریم. نرخ بیکاری در خوزستان بین ۱۵ تا ۲۹ سال عدد بالایی است که برای خوزستان پذیرفتنی نیست.

وی ادامه داد: در استان خوزستان دستگاه های اجرایی متولی کار دغدغه رفع اشتغال و توسعه را ندارند. دستگاه های اجرایی و بانک ها همه باید در مسیر اشتغالزایی به حرکت دربیایند. میزان بیکاری ۱۰ سال به بالا و بیشتر بالا است و این وضعیت در میان سنین ۱۵ تا ۲۹ سال هم به همین منوال است. درد جوانان استان را درد خودمان نمی دانیم و آن را ملاک کار خود قرار ندادیم؛ آن را به عنوان یکی از شاخص های سنجش قرار نداده بودیم که اکنون وزارت کشور آن را به عنوان شاخص ارزیابی تعیین کرده است.

استاندار خوزستان بیان کرد: یکی از مهمترین ملاک های عمل دستگاه های اجرایی در استان خوزستان اشتغالزایی تعیین شده است. یکی از معیارهای اصلی سنجش مدیران خوزستان میزان دخالت، تأثیرگذاری و موفقیت آنها در اشتغالزایی پیش بینی شده برای آنها خواهد بود.

شریعتی تصریح کرد: این جلسات که همه دور هم جمع شده و یکدیگر را تعریف و تمجید کنیم برای ما نتیجه مطلوبی در پی ندارد، بنابراین همه باید برای اشتغالزایی درخور شأن خوزستان بسیج شویم.