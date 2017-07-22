۳۱ تیر ۱۳۹۶، ۱۵:۰۹

قرارداد اسماعیلی برای دو فصل با استقلال تمدید شد

باشگاه استقلال قرارداد فرشید اسماعیلی را برای دو فصل آینده تمدید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرشید اسماعیلی هافبک میانی تیم فوتبال استقلال که آخرین فصل از قراردادش را با آبی پوشان سپری می‌کرد، قراردادش را برای دو فصل بعد با  این باشگاه تمدید کرد.

مسئولین باشگاه استقلال بعد از ظهر امروز طی جلسه‌ای که با اسماعیلی داشتند، با این بازیکن به توافق رسیدند تا قرارداد وی را برای دو فصل آتی تمدید کنند. هافبک ۲۳ ساله آبی پوشان فصل گذشته بازی‌های خوبی را برای این تیم به نمایش گذاشت و عملکرد خوب او باعث شد تا استقلالی‌ها به فکر تمدید قرارداد این بازیکن بیفتند. 

اسماعیلی به دلیل آسیب دیدگی از ناحیه زانو به احتمال بسیار زیاد دیدار اول آبی پوشان در لیگ برتر مقابل صنعت نفت را از دست خواهد داد. این دیدار از ساعت ۲۱ روز جمعه ششم مرداد ماه در ورزشگاه تختی آبادان برگزار می‌شود. 

