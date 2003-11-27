تشكيل گروه تماس كشورهاي همسايه عراق از سوي دبير كل سازمان ملل

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از پايگاه اينترنتي ايلاف ، فرد اكهارت سخنگوي دبير كل سازمان ملل اعلام كرد: به منظور هماهنگ ساختن اقدامات صورت گرفته در خصوص عراق از سوي كشورهاي همسايه و جامعه جهاني، دبير كل سازمان ملل تصميم به تشكيل گروه تماس مركب از شش كشور مجاورعراق ( جمهوري اسلامي ايران ، عربستان سعودي ، سوريه ، اردن ، تركيه و كويت ) به اضافه مصر، پنج عضو دائم شوراي امنيت وپنج كشور از اعضاي غير دائم اين شورا( آلمان ، آنگولا ، شيلي ، پاكستان و اسپانيا ) گرفته كه جزئيات آن به زودي اعلام خواهد شد .

ازسوي ديگر وزارت امورخارجه ايتاليا نيزاعلام كرد: اين كشوراز نامزدي خانم ايما بونينو كميسر سابق اتحاديه اروپايي درامور كمكهاي بشردوستانه به عنوان نماينده سازمان ملل در امور عراق به جانشيني سرجيو دوملو حمايت مي كند.

لازم به ذكر است سر جيو دوملو نماينده پيشين سازمان ملل در امورعراق مرداد ماه در حمله يك كاميون حامل مواد منفجره به دفتر سازمان ملل در بغداد كشته شد.