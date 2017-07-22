۴۸ واحد مرغداری در شهرستان رزن گازرسانی نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، فتحعلی حسینی ظهر شنبه در سومین جلسه ستاد توسعه گلخانه های شهرستان رزن که با هدف حل و بررسی مشکل مرغداران و گلخانه داران این شهرستان برگزار شد با اشاره به وجود ۳۳ واحد گلخانه در شهرستان رزن گفت: سطح گلخانه های شهرستان رزن ۱۳۵ هزار مترمربع است که در هر متر ۳۰ کیلوگرم تولید محصول صورت می گیرد.

وی با بیان اینکه ۷۶ واحد مرغداری گوشتی، ۲ واحد مرغ مادر و یک واحد مرغ تخم گذار در شهرستان رزن وجود دارد، یادآور شد: ۲۸ واحد از این تعداد مرغداری گازرسانی شده و ۴۸ واحد فاقد گاز هستند.

فرماندار رزن اظهار داشت: باید با برنامه ای زمانبندی شده و طرحی جامع، گازرسانی به مرغداری ها مدنظر قرار گیرد چرا که گازرسانی به واحد های مرغداری به نفع اقتصاد شهرستان و کشور خواهد بود.

وی عنوان کرد: در صورتی که حمایت به موقع از مرغداران صورت گیرد شاهد نوسان قیمت نخواهیم بود چرا که نوسان قیمت مشکلاتی را برای مرغداران در پی خواهد داشت.

حسینی افزایش کشت محصولات کم آب بر را از جمله راهکار های حفظ منابع آب عنوان کرد و گفت: تدوین سند کاهش مصرف آب در شهرستان رزن نتایج موثری در امر حفظ منابع آبی شهرستان به دنبال داشته است.

وی با اشاره به هدف گذاری ایجاد ۱۲ هکتار گلخانه در شهرستان رزن گفت: با توجه به اینکه محصولات گلخانه ای یک هفدهم محصولات عادی آب مصرف می کند و افزایش سطح گلخانه ها صرفه جویی بهینه مصرف آب را در پی خواهد داشت باید در خصوص عرضه محصولات گلخانه ای نیز توجه ویژه ای صورت گیرد.

