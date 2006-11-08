عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

- "ابومازن" رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین روزگذشته پس ازدیدار با وزیرامورخارجه نروژ در غزه ابراز امیدواری کرد که طی روزهای آتی توافقاتی بین فتح و حماس به دست آید.

-"طارق الهاشمی" معاون نخست وزیر عراق ، دولت عراق را به انحصاری عمل کردن در تصمیمات سرنوشت ساز و استراتژیکی متهم کرد.

-17 عراقی روزگذشته طی یک عملیات تروریستی در شمال بغداد کشته شدند.

- ارتش رژیم صهیونیستی روزگذشته عقب نشینی خود را از روستای غجر درجنوب لبنان آغاز کرد.

- کاخ سفید اخبار منتشره مبنی بر اینکه" زلمای خلیل زاد" سفیر آمریکا در عراق به زودی بغداد را ترک می کند، رد کرد.

-"کوفی عنان "دبیر کل سازمان ملل متحد و "سرژ برامرتز" قاضی بلژیکی و رئیس تیم تحقیقات سازمان ملل متحد برای بررسی ترور نخست وزیر اسبق لبنان روزگذشته با یکدیگر دیدار کردند.

- رسانه های گروهی از پیروزی دمکراتها در ایالت های "اندیانا " و "پنسیلوانیا" و "رود ایلاند" خبر دادند.

- بنابر اعلام رسانه های گروهی آمریکا اولین آمریکایی مسلمان نیز یک کرسی در کنگره به دست آورد و "هیلاری" کلینتون هم به کنگره راه یافت.