۳۱ تیر ۱۳۹۶، ۱۵:۲۷

نخستین شهرک حمل و نقل شمال غرب کشور به بهره برداری رسید

ارومیه - رئیس اداره حمل و نقل کالای اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان غربی از بهره برداری نخستین شهرک حمل و نقل شمال غرب کشور در شهرستان خوی خبر داد.

امیر عشقی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: ساخت این شهرک ۴ سال پیش با سرمایه گذاری بخش خصوصی در شهرستان خوی کلنگ زنی شد و بدون استفاده از تسهیلات بانکی هفته گذشته با حضور معاون وزیر به بهره برداری کامل رسید.

وی ادامه داد: برای ساخت این شهرک حمل و نقلی ۴۵میلیارد ریال سرمایه گذاری انجام شده است و ۱۲ شرکت حمل و نقل داخلی کالا در آن مستقر و فعالیت دارند و قابلیت توسعه تا استقرار ۱۴ شرکت دیگر را نیز دارد.

رئیس اداره حمل و نقل کالای اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان غربی راه اندازی این شهرک را فرصت مناسبی برای افزایش خدمات حمل و نقل جاده ای کالا در استان دانست و خاطرنشان کرد: این شهرک در ارتقاء بهره وری بخش حمل و نقل جاده ای و افزایش رضایتمندی صاحبان کالا تاثیربسزایی خواهد داشت و کاهش بارترافیکی در سطح شهر و افزایش سرعت دسترسی به ناوگان حمل و نقل جاده ای کالا از دیگر مزایای راه اندازی این شهرک است.

وی گفت: در شهرک حمل و نقلی خوی که به فاصله ۱۲ کیلومتر از این شهرستان قرار دارد، کلیه دفاتر به فناوری IT مجهز شده اند که زمینه سرعت بخشی به روند اجرای امور و امکان کنترل بار از لحظه بارگیری تا زمان تحویل در مقصد برای صاحبان کالا را فراهم کرده است.

