تغییر نحوه انتخاب شهردار در لایحه مدیریت شهری

به گزارش خبرنگار مهر، رضا امینی پیش از ظهر شنبه در یکصد و هشتاد ششمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به تشییع و خاکسپاری شهدای گمنام تازه تفحص شده در اصفهان اظهار داشت: حماسه مردم اصفهان در مراسم استقبال و تشییع شهدای گمنام حاکی از وفاداری آنها به اسلام و انقلاب است.
وی در ادامه به نارضایتیهای ایجاد شده در خصوص تغییر سنگ قبور مطهر شهدای مدفون در گلستان شهدای اصفهان اشاره کرد و افزود: خانواده این شهدا از این اقدام ناراضی هستند چرا که این سنگها خاطرات زیادی را برای خانواده شهدا زنده میکند و بر روی برخی از این قبور نیز فرازهایی از وصیت نامه ها و دل نوشته های شهدا و بعضا هم اشعار زیبای انقلابی ایام دفاع مقدس حک شده است.
رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان در ادامه با اشاره به اینکه تغییر سنگ قبور شهدا طرحی سراسری است، تصریح کرد: اجرای این طرح در اصفهان با موجی از نارضایتی ها به ویژه در بین خانواده معظم شهدا و جانبازان و ایثارگران همراه شده است.
امینی با اشاره به نقش کارآفرینی در روند توسعه و رشد اقتصادی کشور اظهار داشت: امروزه بسیاری از دولتها در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه تلاش میکنند با حداکثر امکانات و بهرهبرداری از دستاوردهای تحقیقاتی، شمار هر چه بیشتری از جامعه را که دارای ویژگیهای کارآفرینی هستند به آموزش در جهت کارآفرینی و فعالیت های کارآفرینانه تشویق و هدایت کنند.
وی با اشاره به اینکه کارآفرینان با مهارتی که در تشخیص فرصتها، موقعیتها و ایجاد حرکت برای توسعه این موقعیتها دارند، پیشگامان حقیقی تغییر در اقتصاد و تحولات اجتماعی محسوب میشوند، ابراز داشت: آنها تصدیق میکنند که موفقیت و بقا در چشماندازهای برخواسته از فردا نیازمند چالاکی، قوه ابتکار و خلاقیت است.
رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به اینکه کارآفرینی نیازمند ریسکپذیری، نوآوری و کنشکارآفرینانه است، تصریح کرد: بر اساس نظریات اقتصادی و تجارب حاصله در اقتصادهای رو به رشد، کارآفرینان موتور محرکه توسعه و رشد اقتصادی محسوب میشوند و اشتغالزایی یکی از رهآوردهای مهم کارآفرینی است.
در کشور ایران به کارآفرینی توجه نمیشود
وی در ادامه با تاکید بر اینکه در کشور ایران آنگونه که باید به کار آفرینی توجه کافی صورت نگرفته است، افزود: میتوان گفت که این مفهوم برای بسیاری از دستاندرکاران و افراد جامعه ناشناخته است و شاید به همین دلیل تاکنون برنامهریزی و بسترسازیمناسبی در حوزههای اقتصادی، اجتماعی و نظام آموزشی کشور برای توسعه کارآفرینی به ویژه در دانشگاههای کشور صورت نپذیرفته است.
امینی همچنین به نامه ۸۷ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور کشورمان در خصوص لایحه مدیریت شهری اشاره کرد و گفت: در این نامه نمایندگان درخواست کردهاند تا رئیسجمهور سریعتر لایحه جامع مدیریت شهری را به مجلس ارائه دهد.
وی تصریح کرد: براساس این لایحه، مدیریت شهری یکپارچه میشود که به دنبال آن یعنی بسیاری ادارات و سازمانها مانند گاز، آب و فاضلاب، برق و غیره زیر نظر شهردار اداره میشود و همچنین براساس این لایحه، نحوه انتخاب شهردار نیز تغییر میکند.
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