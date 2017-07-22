تامین مواد خام صنایع تکمیلی و اشتغال در تولید ناخالص ملی موثر است

به گزارش خبرنگار مهر، کیخسرو چنگلوایی در جلسه شورای اشتغال خوزستان اظهار کرد: در کنار تولید غذا و تأمین امنیت غذایی در تولید ناخالص ملی، تأمین بیش از ۹۶ درصد مواد خام صنایع تکمیلی و اشتغال کشور نیز نقش دارد.

وی افزود: مقام اول کشوری در تولید محصولات کشاورزی با ۱۵.۹ تن محصولات تولیدی، مقام اول تولید گندم، تولید بذر گندم، ذرت، صادرات خرما و تولید گل مریم را نیز در کشور و مقام اول در عملیات آب، خاک و توان توسعه کشاورزی و انجام مبارزه بیولوژیک با عوامل زیان رسان محصولات کشاورزی را نیز داریم.

مدیرکل جهاد کشاورزی خوزستان افزود: چشم انداز بیست ساله، برنامه پنج ساله ششم توسعه، سیاست های کلی اقتصاد، سند آمایش استانی از جمله اسناد بالادستی ما هستند. طرح های مختلفی برای ارتقای زیرساخت های کشاورزی خوزستان در قالب طرح ۵۵۰ هزار هکتاری، طرح های آبیاری تحت فشار، ارتقای ضریب و درجه مکانیزاسیون، شهرک های کشاورزی، طرح های توسعه شیلات، طرح های جنگل و مرتع و توسعه زیرساخت ها (انبارها) در حال اجرا داریم.

چنگلوایی با اشاره به اینکه در استان خوزستان ۱۹۰ هزار بهره بردار کشاورزی داریم، گفت: در این استان یک میلیون نفر به صورت مستقیم از بخش کشاورزی در حال ارتزاق هستند.

وی بیان کرد: تکمیل هرچه سریعتر کانال های فرعی شبکه های آبیاری و زهکشی پایین دست سدهای در حال بهره برداری و یا در حال ساخت، تسریع در تجهیز، نوسازی و تسطیح اساسی استان، تسریح در احیا و توسعه باغات استان به ویژه نخیلات، زیتون، انار، انجیر، گل و گیاهان زینتی، تدوین اگلوی کشت بهینه استان در راستای بهره برداری بهینه و اقتصادی از منابع آب از جمله پیشنهادات ما هستند.

مدیرکل جهاد کشاورزی خوزستان اظهار کرد: تعیین روش های مناسب آبیاری در مناطق مختلف استان، تهیه طرح جامع بیابان زدایی استان با تکیه بر کانون های بحرانی فرسایش و کنترل شن های روان، اتمام ممیزی، تفکیک انفعال و اخذ اسناد اراضی ملی و پیاده سازی نظام بهره برداری و اجرای طرح های آموزشی، ترویجی و تحقیقی نیز از دیگر پیشنهادهای ما است.