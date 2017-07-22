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۳۱ تیر ۱۳۹۶، ۱۵:۲۶

استاندار گلستان:

آموزش ها در گلستان بر محور سند آمایش انجام شود

آموزش ها در گلستان بر محور سند آمایش انجام شود

گرگان- استاندار گلستان با یادآوری اینکه سند آمایش گلستان نهایی شده، تاکید کرد: آموزش ها و هدایت های تحصیلی دانش آموزان در استان باید بر محور سند آمایش انجام شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن صادقلو ظهرشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش استان گلستان اظهار کرد: آموزش و پرورش منشاء هدایت تحصیلی نیست و فقط می تواند در این حوزه مشاوره بدهد.

وی افزود: سطح هدایت تحصیلی مشاوره است و اینکه چرا تصمیم گیرندگان و سیاست گذاران هدایت تحصیلی را به استان ها و شهرستان ها واگذار کرده اند، جای تامل دارد.

استاندار گلستان با بیان اینکه هدایت تحصیلی نیاز به یک تصمیمات کلان در سطح کشور دارد، ادامه داد: سند آمایش استان گلستان نهایی شده و این سند باید به هدایت تحصیلی وآموزش استان جهت دهد.

وی با تاکید بر اینکه بیان اینکه آموزش ها در گلستان باید بر محور سند آمایش انجام شود، تصریح کرد: در سند آمایش تک محوری نداریم بر همین اساس محور آموزش، توسعه و اشتغال هم استان تک محوری نیست.

تاکید بر توجه به ظرفیت های استان

صادقلو متذکر شد: در هدایت تحصیلی باید به ظرفیت‎های خدماتی، گردشگری، صنعت و کشاورزی استان توجه شده و  محور هدایت تحصیلی باید از سند آمایش احصاء شود.

وی تاکید کرد: افق آینده در دستگاه‎های اجرایی استان در بخش‎های صنعت، کشاورزی، گردشگری و ... مشخص است که باید به اطلاع آموزش و پرورش رسانده شود تا بر اساس اطلاعات آن ها در هدایت تحصیلی به دانش آموزان مشاوره داده شود.

استاندار گلستان متذکر شد: برای تدوین سند جامع هدایت تحصیلی در استان نیازمند سند جامع اشتغال گلستان هستیم و نیاز است از سند جامع اشتغال و اقتصاد مقاومتی در جهت امضاء تفاهم نامه های استانی و آموزش و تربیت دانش آموزان و صدور دانش ‎فنی و اعزام افراد ماهر به خارج از کشور برسیم.

صادقلو خواستار تدوین تقویم دستگاهی و تعیین وظایف دستگاه های اجرایی در هدایت تحصیلی شد و گفت: تاکنون نتوانسته ایم از ظرفیت های موجود در بودجه برای تجهیز هنرستان ها در استان استفاده کنیم.

وی خاطرنشان کرد: سال گذشته استان گلستان مجوز دریافت ۴۱۶ میلیارد تومان اسناد خزانه را دریافت کرد و حدود ۳۰۰ میلیارد تومان از آن توسط دستگاه های مختلف جذب شد.

صادقلو یادآور شد: مسائل نظری هدایت تحصیلی،آموزش خانواده‎ها، نیاز به هدایت تحصیلی، ارزش نگاری مسئله، نقش اقتصادی مشاغل در هدایت تحصیلی، بازدید و ایجاد جاذبه های حین تحصیل از موضوعاتی است که باید در فرآیند هدایت تحصیلی مورد توجه قرار گیرد.

کد مطلب 4037829

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