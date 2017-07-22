۳۱ تیر ۱۳۹۶، ۱۶:۰۰

معاون فرماندار گنبدکاووس:

۵۷۰۰ واحد کارگاهی در گنبدکاووس فعالیت می‌کنند

گنبدکاووس – معاون سیاسی اجتماعی فرماندار گنبدکاووس گفت: پنج هزار و ۷۰۰ واحد کارگاهی با ۶۹ هزار کارگر در گنبدکاووس مشغول فعالیت هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری گنبدکاووس، فرهاد شیبک در جلسه کمیسیون کارگری شهرستان گنبدکاووس اظهار کرد: در شهرستان گنبدکاووس پنج هزار و ۷۰۰ واحد کارگاهی با ۶۹ هزار کارگر مشغول فعالیت هستند که از این تعداد ۵۸ واحد فعال و ۲۰ واحد تعطیل است و برخی از کارگران شرکتی شهرداری از اردیبهشت ماه حقوق خود را دریافت نکرده‌اند.

وی افزود: توجه به دغدغه کارگران در واحدهای تولیدی به ویژه حقوق و دستمزد آنها به عنوان ارکان اصلی باید در دستور کار قرار گیرد تا امنیت شغلی آنها تضمین شود.

وی تصریح کرد: متاسفانه برخی از واحدها کارگران را مورد استثمار خود قرار داده و بخشی از حقوق و مزایای آنها را حذف می‌کنند که باید این واحدها شناسایی و به آنها تذکرات لازم داده شود.

معاون سیاسی اجتماعی فرماندار گنبدکاووس با بیان اینکه کار موتور محرکه جامعه و کشور است، خاطرنشان کرد: شکوفایی اقتصاد و پویایی بازار مرهون تلاش‌های خستگی ناپذیر کارگران در مسیر توسعه کشور بوده و دستیابی به اقتصاد مقاومتی و تولید و اشتغال که دغدغه و فرمایش رهبر معظم انقلاب اسلامی است با همت و مجاهدت و اهتمام کارگران محقق خواهد شد.

شیبک ادامه داد: بنابراین باید موضوعات کارگران از جمله حقوق، مزایا، بیمه، امکانات رفاهی و دیگر موارد مورد توجه قرار گیرد.

وی یادآور شد: واحدهای تولیدی باید مورد نظارت و رصد قرار بگیرند تا مشکلات آنها سبب بیکاری کارگران نشود، همچنین واحدهایی که در شرف تعطیلی هستند باید هر چه زودتر مورد آسیب شناسی قرار گرفته و مشکل آنها مرتفع شود.

کد مطلب 4037845

