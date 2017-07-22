به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری گنبدکاووس، فرهاد شیبک در جلسه کمیسیون کارگری شهرستان گنبدکاووس اظهار کرد: در شهرستان گنبدکاووس پنج هزار و ۷۰۰ واحد کارگاهی با ۶۹ هزار کارگر مشغول فعالیت هستند که از این تعداد ۵۸ واحد فعال و ۲۰ واحد تعطیل است و برخی از کارگران شرکتی شهرداری از اردیبهشت ماه حقوق خود را دریافت نکرده‌اند.

وی افزود: توجه به دغدغه کارگران در واحدهای تولیدی به ویژه حقوق و دستمزد آنها به عنوان ارکان اصلی باید در دستور کار قرار گیرد تا امنیت شغلی آنها تضمین شود.

وی تصریح کرد: متاسفانه برخی از واحدها کارگران را مورد استثمار خود قرار داده و بخشی از حقوق و مزایای آنها را حذف می‌کنند که باید این واحدها شناسایی و به آنها تذکرات لازم داده شود.

معاون سیاسی اجتماعی فرماندار گنبدکاووس با بیان اینکه کار موتور محرکه جامعه و کشور است، خاطرنشان کرد: شکوفایی اقتصاد و پویایی بازار مرهون تلاش‌های خستگی ناپذیر کارگران در مسیر توسعه کشور بوده و دستیابی به اقتصاد مقاومتی و تولید و اشتغال که دغدغه و فرمایش رهبر معظم انقلاب اسلامی است با همت و مجاهدت و اهتمام کارگران محقق خواهد شد.

شیبک ادامه داد: بنابراین باید موضوعات کارگران از جمله حقوق، مزایا، بیمه، امکانات رفاهی و دیگر موارد مورد توجه قرار گیرد.

وی یادآور شد: واحدهای تولیدی باید مورد نظارت و رصد قرار بگیرند تا مشکلات آنها سبب بیکاری کارگران نشود، همچنین واحدهایی که در شرف تعطیلی هستند باید هر چه زودتر مورد آسیب شناسی قرار گرفته و مشکل آنها مرتفع شود.