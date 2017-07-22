اعزام تیم بهداشتی به مکه و مدینه/بررسی وضعیت بیماری های واگیر

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدمهدی گویا در خصوص تمهیدات بهداشتی زائرین در سفر به حج، اظهارداشت: معاونت بهداشتی وزارت بهداشت از ۴ ماه قبل برنامه ریزی های بهداشتی لازم را با هیات پزشکی حج و زیارت آغاز کرده است تا افرادی که به مناسک حج مشرف می شوند، با اطمینان خاطر به سفر خود پرداخته و دچار بیماری هایی که امکان سرایت به دیگران دارند، نشوند.

وی افزود: بر همین اساس هماهنگی ها و اقدامات مقتضی انجام شده است و برای این منظور، یک تیم بهداشتی از سوی معاونت بهداشتی وزارت بهداشت به حج عزیمت کرده و در دو شهر مکه و مدینه مستقر خواهد شد.

گویا ادامه داد: این تیم بهداشتی، در حقیقت نقش رابط بین وزارت بهداشت و هیات پزشکی حج را برعهده دارد و علاوه بر آموزش زائرین و کمک به اقدامات کنترلی بهداشتی، به طور مداوم با معاونت بهداشتی وزارت بهداشت در تماس است و تبادل اطلاعات می کند.

رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت با بیان اینکه مبنای اقدامات پیشگیرانه وزارت بهداشت گزارش هایی است که سازمان جهانی بهداشت برای کشورها ارسال می کند، تصریح کرد: سازمان بهداشت جهانی براساس این گزارش ها از کشورها می خواهد تا زائرین را نسبت به پیشگیری از بیماری واگیر آگاه کرده و آموزش های موردنیاز را بدهند، تا زائرین قبل ازعزیمت، در طی ایام حج و بعداز بازگشت با استفاده از آن توصیه ها، سلامت خود را حفظ کنند.

وی خاطر نشان کرد: سازمان بهداشت جهانی در آخرین گزارشی که به کشورها فرستاده است، راجع به چند بیماری واگیر توصیه هایی کرده است که از جمله آنها می توان به بیماری های mers، بیماری کرونا ویروس خاورمیانه، وبا، اسهال و بعضی از بیماری های قابل پیشگیری با واکسن اشاره کرد که برای پیشگیری از این بیماری ها اقدامات و هماهنگی لازم با هیات پزشکی حج انجام شده است.

گویا گفت: سازمان بهداشت جهانی از کشورها خواسته است، تا در خصوص پیشگیری از بیماری ها آموزش ببینند و اقدامات مراقبتی در مورد این بیماری ها را افزایش دهند.

رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت تصریح کرد: تا آنجا که اطلاع داریم، کشور میزبان در مورد تمهیدات مورد نیاز برای پیشگیری از بیماری ها اقدامات لازم را فراهم کرده و تمهیدات مناسبی در نظر گرفته است، ما نیز آمادگی هرگونه همکاری در این زمینه را داریم و امیدواریم حج امسال به خوبی سپری شود و زائرین به سلامت عزیمت کرده و بازگردند.