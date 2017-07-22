به گزارش خبرنگار مهر، بهروز ماهرو بختیاری ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه سال گذشته ۱۹۳ واحد مسکونی برای مددجویان شهری و روستایی ساخت، خریداری، تعمیر و یا تکمیل شده است، گفت: طی این مدت بیش از ۶ میلیارد و ۷۲۵ میلیون ریال برای مسکن مددجویان تحت حمایت این نهاد هزینه شده است.

وی تعمیر و بازسازی مسکن مددجویان، ساخت سرویس بهداشتی، پرداخت وام مسکن، بهسازی منازل مددجویان ساکن روستا و مناطق محروم را از دیگر اقدامات این نهاد عنوان کرد و افزود: تأمین سرپناه برای مددجویان یکی از اولویت های مهم کمیته امداد الیگودرز است.

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) الیگودرز بیان کرد: طرح «رضوان» با هدف کمک به تامین مسکن مددجویان تحت حمایت، اجرا می شود و خیران استان طی سال ۹۵ در قالب طرح رضوان بیش از ۷۰ میلیون ریال به مسکن نیازمندان کمک کرده اند.

ماهرو بختیاری با اشاره به اینکه ارتقاء سطح کیفی ساختمان‌ها، رعایت اصول فنی، تهیه نقشه مناسب و نظارت دقیق بر مراحل ساخت منازل مددجویی از جمله مواردی است که با دقت اجرا می‌شود، گفت: ایجاد سرپناه و ساخت مسکن برای مددجویان یکی از مهمترین دغدغه‌های این نهاد است تا خانواده‌های فاقد مسکن مناسب از سرپناهی مستحکم و مقاوم بهره‌مند شوند.

وی با اشاره به اینکه پیش بینی می شود امسال ۱۵ واحد مسکونی برای مددجویان شهری و ۱۳ واحد مسکونی نیز برای مددجویان روستایی خریداری و یا ساخته شود، تاکید کرد: برای خرید و احداث مسکن مددجویان شهری ۳ میلیارد و ۷۴۵ میلیون ریال و برای ساخت مسکن مددجویان روستایی بیش از یک میلیارد و ۷۹۹ میلیون ریال هزینه خواهد شد.

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) الیگودرز با بیان اینکه امسال برای تکمیل ۲۱ ساختمان نیمه تمام شهری و روستایی بیش از ۹۴۷ میلیون ریال اعتبار در نظر گرفته شده است، افزود: در سال جاری ۲۸ ودیعه مسکن به مبلغ ۷ میلیارد و ۱۹۹ میلیون و ۷۱۸ هزار ریال برای کمک به اسکان مددجویان شهری اختصاص یافته است.