به گزارش خبرنگار مهر، محمد محمدی قیداری ظهر شنبه در دیدار با امام جمعه زنجان افزود: اورژانس اجتماعی این استان فعال بوده و خط ۱۲۳ اورژانس اجتماعی در زمینه هایی مانند کودکان، همسران و زنان و دختران در معرض آزار و آزار دیده و آسیب خدمات لازم ارائه می کند و علاوه بر آن خط ۱۴۸۰ نیز مشاوره های اولیه و تخصصی را ارائه می کند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر پنج هزار زن سرپرست خانوار تحت پوشش این سازمان هستند و از این تعداد ۲ هزار و ۵۰۰ نفر مستمری دریافت می کنند، افزود: دولت در قانون برنامه بودجه سال ۹۶ میزان مستمری افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی را ۳.۵ برابر افزایش داد و این مهم در راستای رفع مشکلات بخشی از جامعه هدف آن است.

مدیر کل بهزیستی استان زنجان گفت: ۱۳۰ هزار نفر از خدمات سازمان بهزیستی زنجان استفاده می کنند و در این راستا ۲۳ هزار خانوار تحت پوشش قرار دارند که از این تعداد ۷ هزار نفر مستمری دریافت می‌کنند.

محمدی قیداری افزود: بر این اساس مبلغ مستمری برای خانواده های یک نفره از ۵۳۰ هزار ریال به یک میلیون و ۴۸۰ هزار ریال و در نهایت برای خانواده های پنج نفر به بالاتر از یک میلیون ریال به چهارمیلیون و ۶۵۰ هزار ریال افزایش یافته است که از ابتدای سال جاری بر این مبنا پرداخت می شود.

وی ادامه داد: بر این اساس طی سال جاری برای ۵۰۰ نفر از مددجویان تحت پوشش با اعطای تسهیلات شغل ایجاد خواهد شد و طبق برنامه ریزی ها ۵۰ درصد مسکن خانواده های دارای ۲ معلول نیز به متقاضیان واگذار می شود.

محمدی افزود: در حال حاضر ۷۰ کودک در شیرخوارگاه و موسسات خیریه این اداره کل نگهداری می شوند و علاوه بر آن ۱۴۴ کودک با قیمومت پدر بزرگ یا مادر بزرگ و ۲۴۴ کودک دیگر نیز در منزل هستند که کمک هزینه لازم به آنها پرداخت می شود.