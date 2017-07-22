۲۹۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری بخش خصوصی در بندر چابهار

به گزارش خبرگزاری مهر به‌نقل از روابط عمومی استانداری سیستان و بلوچستان، علی‌اوسط هاشمی در جلسه مقصدشدن بندر چابهار برای ترانزیت و ترانشیپ در اداره‌کل بنادر و دریانوردی چابهار اظهار داشت: جایگزین کردن بندر شهید بهشتی برای ترانزیت ۲۰ درصد کالاهای ورودی به کشور مصداق عینی اشتغال‌زایی و اقتصاد مقاومتی محسوب می‌شود.

استاندار سیستان و بلوچستان گفت: نگاه‌های امروز به بندر چابهار در مسیر قبول نقش ملی و منطقه‌ای واقع شده و برای پذیرش این مسئولیت در این قامت، بزرگی وسعت دید و قبول ریسک یک ضرورت است.

وی افزود: کشورهای صاحب بندر برای جلب سرمایه گذاری باید سهم خود را در تجارت و روان سازی افزایش دهند و یارگیری کار آسانی نیست لذا در این باره باید برنامه ریزی جدی صورت بگیرد.

این مسئول ادامه داد: جهت گیری فعالیت‌ها و خدمات دستگاه‌های اجرایی باید در جهت تعریف مزیت‌های رقابتی، اعمال معافیت‌ها از نگاه سرمایه گذاران و مقصد شدن بنادر شهید بهشتی و کلانتری باشد و کسی حق ندارد انتفاعی فکر کند.

وی گفت: لازمه تغییر مسیر ترانزیت از سوی سرمایه گذاران داشتن توجیه اقتصادی‌، کاهش در زمان ترانزیت‌، تسهیل در امور و خدمات مطلوب و اعمال معافیت‌ها است.

هاشمی افزود: با هدف توسعه روابط با افغانستان و جلب مشارکت تجار و سرمایه گذاران و میل به اشتیاق آنان برای سرمایه گذاری، اعمال معافیت‌ها و تسهیلات مورد نیاز و رفع مشکلات اولویت دارد.

وی بیان کرد: تشکیل کمیسیون مشترکی از سرمایه گذاران و تجار اتاق های بازرگانی ۲ کشور ایران و افغانستان یک فرصت و ضرورت است تا راهکارهای لازم برای میل به حضور آنان بررسی شود.

استاندار سیستان و بلوچستان ادامه داد: برای انتقال ۲۰ درصد از واردات و صادرات کشور از طریق بندر چابهار در راستای منافع ملی طرحی را جهت ارائه به کارگروه توسعه سواحل مکران که با حضور دکتر جهانگیری معاون اول رئیس جمهور برگزار می شود، تدوین کنید.

این مسؤول اضافه کرد: جایگزین کردن بندر شهید بهشتی برای ترانزیت ۲۰ درصد کالاهای ورودی به کشور مصداق عینی اشتغال زایی و اقتصاد مقاومتی محسوب می شود و ارزش و وزن آن به اندازه کل فعالیت های اقتصادی انجام شده در استان خواهد بود که مدیران متولی باید مسئولانه پیگیر مطالبات این بخش باشند.

وی گفت: پنجره واحد سرمایه‌گذاری در بندر چابهار با نگاه رقابت پذیر بودن مناقصه ها و زون بندی امکانات و پتانسیل‌ها ایجاد شود بطوریکه بخش خصوصی احساس کند ارزش و کرامت دارد.

وی با بیان اینکه ساختار مشخصی برای هفت اسکله بندر چابهار برای صادرات کالاهای تخصصی از جمله صیفی جات تعریف شود، گفت: دبیرخانه کارگروه ترانزیت و ترانشیپ جلسات را با دستور کار کارشناسی و بررسی مشکلات و احصاء راهکارها ماهانه برگزار کند.

هاشمی ادامه داد: با توجه به موقعیت استراتژیک بندر چابهار با دسترسی به آبهای آزاد و کشورهای آیورا ،اجرای پروژه های بزرگ و فرصت ساز بدون وسعت دید به اهداف خود نائل نخواهد شد.

وی با اشاره به اینکه هیچ دستگاه اجرایی حق ندارد بخشی فکر کند و مدیری که ریسک پذیر نباشد، مدیر نیست، ۲۹۰۰ میلیارد تومان توسط بخش خصوصی در بندر چابهار سرمایه‌گذاری شده است.