به گزارش خبرنگار مهر، فرامرز نیک‌سرشت ظهر شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان زنجان، با اشاره مهم به ظرفیت های سرمایه‌گذاری در بخش معدن استان، افزود: در سطح استان ظرفیت سرمایه‌گذاری در زمینه معدن بسیار بالا بوده است، به‌طوری ‌که طی پارسال این ظرفیت به 46 درصد رسیده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار زنجان افزود: وجود سرمایه‌گذار خارجی، موضوعی است که باید به آن توجه داشت؛ چرا که بدون وجود سرمایه‌گذار در سطح ملی هیچ پیشرفت و توسعه‌ای رخ نخواهد داد.

نیک سرشت با بیان اینکه بسترها برای سرمایه‌گذاری سرمایه‌داران خارجی باید فراهم شود و همه دست به دست هم بدهیم تا مشکلات در این زمینه برطرف شود، گفت: یک دولت و یک قوه به تنهایی نمی‌تواند مشکلات اقتصادی مردم را برطرف کند.

وی با بیان اینکه همه مدیران دولتی وظایفی دارند که باید در بازه زمانی محدود به انجام برسانند؛ از همین منظر است که مدیران باید از فرصت محدود و گذرا نهایت استفاده را بکنند، گفت: یک دولت و یک قوه به تنهایی نمی‌تواند مشکلات اقتصادی مردم را برطرف کند از این رو امیدواریم که مدیران ما به یکپارچگی و یگانگی در امور کشور دست یابند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار زنجان با اشاره به اینکه به لحاظ اقتصادی در شرایط زمانی خوبی نیستیم، گفت: امروز در کشور به ثبات امنیتی و سیاسی رسیده‌ایم و در زمینه مشکلات معیشتی مردم نیز باید حداکثر تلاش برای بهبود وضعیت صورت گیرد.

نیک‌سرشت ادامه داد: در سطح ملی، کل حاکمیت و تمام قوا و نهادها باید به یک نگاه مشترک و عزم ملی برسند و وحدت و یکپارچگی را در برطرف کردن مشکل مردم به کار گیرند.