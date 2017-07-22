وزارت بهداشت در دولت دوازدهم حوزه بهداشت را موردتوجه جدی قرار دهد

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی مقدسی روز شنبه در نشست علی اکبر سیاری، معاون بهداشتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با مسئولین حوزه سلامت استان مرکزی در اراک، اظهار داشت: حوزه بهداشت و سلامت اهمیت بسیاری دارد و همه ما برای جامعه پزشکی و حوزه بهداشت و درمان ارزش بسیاری قائل هستیم.

نماینده اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی افزود: تمام سعی ما به عنوان نماینده این است که بتوانیم به خوبی دغدغه های مردم را در بخش بهداشت و درمان بیان کنیم تا برای آن چاره اندیشی شود.

وی بیان کرد: هر طرحی که اجرا می شود مشکلات و گرفتاری های خاص خود را دارد و طرح تحول سلامت نیز از این قاعده مستثنی نیست و این مشکلات باید به موقع برطرف گردد، اما اثرات مثبت این طرح نباید نادیده گرفته شود.

مقدسی تصریح کرد: خدمات وزارت بهداشت و درمان در طی چهار سال گذشته از جمله خدمات افزایش خانه های بهداشت در روستاها و حاشیه شهرها بسیار مطلوب بوده است.

نماینده اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مجلس شورای اسلامی رضایت کامل را از عملکرد وزارت بهداشت و درمان دارد و امید داریم که این مسیر در دولت دوازدهم نیز تداوم یابد.

وی خاطر نشان کرد: در حوزه بهداشت که مهمترین حوزه کاری وزارت بهداشت و درمان است، کارهای ارزشمندی در طول سال های گذشته صورت گرفته و مقدم شمردن مسئله بهداشت نسبت به درمان در حوزه پیشگیری حقیقتی انکارناپذیر است.

مقدسی اظهار داشت: اهمیت حوزه بهداشت ما را بر آن داشته که یکی از مطالبات مجلس از وزارت بهداشت تقویت این حوزه باشد و در واقع این بخش بر درمان مقدم شمرده شود.

نماینده اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی گفت: نظام پزشکی از بخش های مهم در حوزه بهداشت و درمان است بنابراین باید اختیارات آن که منتخبانش پزشکان هستند افزایش پیدا کند، تا بتواند به رسالت واقعی خودش عمل کند.

وی تشریح کرد: درخواست ما این است که حوزه بهداشتی وزارتخانه بهداشت و درمان، برجسته تر از دیگر حوزه ها در دولت دوازدهم عمل کند.