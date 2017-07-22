تروریست ها در نابودی مصر و کشورهای عربی موفق نمی شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر امروز با اشاره به اینکه میلیاردها دلار برای نابودی مصر و کشورهای عربی هزینه می شود، گفت: حمایتی که برخی کشورها از تروریسم به عمل می آورند هرگز بدون مجازات و پاسخ نخواهد ماند.

وی که در مراسم فارغ التحصیلی دانش آموختگان دانشکده های نظامی سخنرانی می کرد با بیان این مطلب افزود: فارغ التحصیلی شما در شرایطی رخ می دهد که منطقه شرایط دشواری را طی می کند. نیروهای مسلح مصر یک نهاد اصیل ملی است و مردم مصر نیز در طول تاریخ به ارتش خود اعتماد کرده اند.

السیسی خاطرنشان کرد: من به تروریست ها و عناصر افراطی می گویم که هرگز به اهداف خود برای نابودی مصر و دیگر کشورهای عربی در منطقه نخواهید رسید.