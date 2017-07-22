علی یحیایی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه هلال‌احمر استان سمنان طی یک هفته اخیر به ۳۶ مورد حادثه امدادرسانی داشته است، ابراز داشت: این جمعیت درمجموع به ۱۰مورد حادثه جاده‌ای، ۲۰مورد خدمات حضوری یک مورد غرق‌شدگی، یک مورد شهری و چهار مورد کوهستان امدادرسانی کرد.

وی بابیان اینکه طی یک هفته اخیر سه نفر در حوادث مختلف جان باختند، افزود: مجموع حادثه دیدگان ۱۳۴نفر بودند که از این تعداد ۳۸ نفر در حوادث جاده‌ای، ۶۶ نفر خدمات حضوری، یک نفر غرق‌شدگی، سه نفر خدمات شهری و ۲۶ نفر کوهستان دچار حادثه شدند.

معاون امداد و نجات هلال‌احمر سمنان میانگین زمان حضور نیروهای عملیاتی درصحنه عملیات حوادث جاده‌ای شش دقیقه و ۱۸ثانیه برشمرد و ابراز داشت:در مجموع ۱۳۱ نفر تعداد ۳۶ نفر در حوادث جاده‌ای دچار آسیب شدند که رعایت سرعت مطمئنه، پرهیز از شتاب و رانندگی به هنگام خستگی و خواب آلودگی می تواند خاطره یک سفر را دلنشین کند.

یحیایی بابیان اینکه ۱۶ دستگاه آمبولانس به حوادث مختلف اعزام شدند، تصریح کرد: درمجموع عملیات امداد و نجات هلال‌احمر سمنان ۳۹ تیم، ۱۰۸نیروی عملیاتی حضور داشتند و ۳۷ نفر نیز اسکان داده شدند.

وی با اشاره به غرق شدن یک جوان ۱۸ ساله در سد شهید شاهچراغی دامغان در روزهای گذشته، افزود: با توجه به فصل گرما تابستان، استخرهای ذخیره آب کشاورزی و سدها محل مناسبی برای شنا نیست و به علت وجود رسوبات احتمال غرق‌شدگی وجود دارد.

معاون امداد و نجات هلال‌احمر سمنان یادآور شد: در هفته گذشته سومین غرق‌شدگی استان طی سال جاری را در سد شهید شاهچراغی دامغان شاهد بودیم لذا بهتر است با رعایت اصول ایمنی تعطیلات خوبی را برای خود و خانواده فراهم کنیم.