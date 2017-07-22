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۳۱ تیر ۱۳۹۶، ۲۰:۴۸

معاون امداد و نجات هلال‌احمر استان سمنان:

هلال‌احمر سمنان به ۳۶ حادثه امدادرسانی کرد/ ۱۵ نفر نجات یافتند

هلال‌احمر سمنان به ۳۶ حادثه امدادرسانی کرد/ ۱۵ نفر نجات یافتند

سمنان - معاون امداد و نجات هلال‌احمر استان سمنان بابیان اینکه این جمعیت طی هفته گذشته در ۳۶ حادثه مختلف امدادرسانی انجام داده است، گفت: در مجموع ۱۵ نفر در حوادث مختلف نجات یافتند.

علی یحیایی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه هلال‌احمر استان سمنان طی یک هفته اخیر به ۳۶ مورد حادثه امدادرسانی داشته است، ابراز داشت: این جمعیت درمجموع به ۱۰مورد حادثه جاده‌ای، ۲۰مورد خدمات حضوری یک مورد غرق‌شدگی، یک مورد شهری و چهار مورد کوهستان امدادرسانی کرد.

وی بابیان اینکه طی یک هفته اخیر سه نفر در حوادث مختلف جان باختند، افزود: مجموع حادثه دیدگان ۱۳۴نفر بودند که از این تعداد ۳۸ نفر در حوادث جاده‌ای، ۶۶ نفر خدمات حضوری، یک نفر غرق‌شدگی، سه نفر خدمات شهری و ۲۶ نفر کوهستان دچار حادثه شدند.

معاون امداد و نجات هلال‌احمر سمنان میانگین زمان حضور نیروهای عملیاتی درصحنه عملیات حوادث جاده‌ای شش دقیقه و ۱۸ثانیه برشمرد و ابراز داشت:در مجموع ۱۳۱ نفر تعداد ۳۶ نفر در حوادث جاده‌ای دچار آسیب شدند که رعایت سرعت مطمئنه، پرهیز از شتاب و  رانندگی به هنگام خستگی و خواب آلودگی می تواند خاطره یک سفر را دلنشین کند.

یحیایی بابیان اینکه ۱۶ دستگاه آمبولانس به حوادث مختلف اعزام شدند، تصریح کرد: درمجموع عملیات امداد و نجات هلال‌احمر سمنان ۳۹ تیم، ۱۰۸نیروی عملیاتی حضور داشتند و ۳۷ نفر نیز اسکان داده شدند.

وی با اشاره به غرق شدن یک جوان ۱۸ ساله در سد شهید شاهچراغی دامغان در روزهای گذشته، افزود: با توجه به فصل گرما تابستان، استخرهای ذخیره آب کشاورزی و سدها محل مناسبی برای شنا نیست و به علت وجود رسوبات احتمال غرق‌شدگی وجود دارد.

معاون امداد و نجات هلال‌احمر سمنان یادآور شد: در هفته گذشته سومین غرق‌شدگی استان طی سال جاری را در سد شهید شاهچراغی دامغان شاهد بودیم لذا بهتر است با رعایت اصول ایمنی تعطیلات خوبی را برای خود و خانواده فراهم کنیم.

کد مطلب 4037948

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