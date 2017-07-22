شورای ورزشی در ادارات تشکیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، ربیع فلاح جلودار عصر شنبه در دیدار با اعضای تیم فوتسال استانداری مازندران از کسب مقام سوم مسابقات فوتسال وزارت کشور توسط تیم فوتسال استانداری مازندران ابراز خرسندی کرد و گفت: ورزش کارکنان باید جدی گرفته شود و تقویت فعالیت‌های ورزشی در دستگاه‌های اجرایی و فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها در دستور کار قرار گیرد.

مقام عالی دولت در استان خواستار افزایش رغبت و انگیزه کارکنان دولت برای حضور در فعالیت‌های ورزشی شد و گفت: یکی از موضوعات مهم در این حوزه تقویت ورزش بانوان است که ضرورت دارد در این بخش هم برنامه ریزی شود.

استاندار مازندران ورزش و تحرک را زمینه ساز نشاط و شادابی در ادارات خواند و گفت: کارمندی که ورزش می‌کند از روحیه خوبی برای خدمت به مردم برخوردار خواهد بود و موجب رضایتمندی ارباب رجوع می‌شود.

وی تاکید کرد: ورزش دیگر سرگرمی نیست امروز برای تندرستی و سلامتی، ورزش یک امر واجب و ضروری است.

وی در پایان از مدیرکل اداری و مالی استانداری مازندران خواست تا در جهت تقویت ورزش کارکنان دولت هم در مجموعه استانداری و هم مجموعه دستگاه‌های اجرایی استان نسبت به تشکیل شورای ورزشی اقدام کرده و زمینه توسعه فعالیت‌های ورزشی کارکنان دولت در استان را فراهم کند.

در این دیدار استاندار مازندران با اهداء لوح تقدیر و هدایایی از اعضای تیم فوتسال استانداری مازندران به پاس کسب مقام سوم اولین دوره مسابقات فوتسال مجموعه وزارت کشور تقدیر کرد.