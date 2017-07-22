انتخابات نظام پزشکی سالم برگزار شد/بررسی تخلفات احتمالی

دکتر محمد حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه امسال و برای اولین بار انتخابات نظام پزشکی به صورت الکترونیکی در کشور اجرا شد، افزود: برخلاف سال های گذشته، امسال بنا را بر این گذاشتیم که انتخابات به صورت الکترونیکی برگزار شود تا پزشکان فرصت بیشتری برای حضور در انتخابات نظام پزشکی داشته باشند. برای برگزاری هر چه بهتر انتخابات تمهیداتی اندیشیده و حتی همایشی نیز در این باره برگزار کردیم.

وی ادامه داد: این نکته را نیز اعلام کردیم که همزمان با شیوه الکترونیکی از روش سنتی یا دستی نیز در انتخابات استفاده خواهیم کرد تا در صورت ایجاد مشکل، روند انتخابات همچنان ادامه پیدا کند. به همین منظور، از روزهای قبل تمام صندوق ها و سیستم های دستی اخذ آرا را آماده کردیم، اما با وجود تمام تلاش های انجام شده، متاسفانه اتفاق غیر منتظره کوچکی در زمان رمز گشایی رخ داد و باعث شد تا نتوانیم از روش الکترونیکی برای اخذ آرا استفاده کنیم.

عضو هیات مرکزی نظارت بر انتخابات نظام پزشکی با تاکید بر اینکه صیانت از آراء پزشکان در جریان انتخابات یکی از اصول مهم نظام پزشکی بود، ادامه داد: از آن جا که هیات نظارت بر انتخابات نظام پزشکی تاکید ویژه ای بر حفظ و صیانت از آرا پزشکان داشتند، پس از بروز اختلال در روند رمز گشایی، اعلام کردند که انتخابات به روش سنتی ادامه داده شود و بر این اساس از روش دستی برای اخذ رای استفاده کردیم.

حسینی افزود: بر اساس آمارهای اعلامی، اگر محرز شود که درصدی تخلفات احتمالی در روند انتخابات نظام پزشکی رخ داده است حتما به اعتراضات مطرح شده پزشکان رسیدگی کرده و نتیجه را اعلام خواهیم کرد.