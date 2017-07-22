خام فروشی در صنایع معدنی حذف می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، مهدی کرباسیان نقش بخش خصوصی را در سال جدید در حوزه صنایع معدنی بسیار پر رنگ توصیف کرد و افزود: با توجه به تاکید مقام معظم رهبری بر توسعه تولید و اشتغال، به بخش صنایع معدنی و معدن توجه ویژه ای شده و برای رونق بیشتر معادن کوچک و متوسط در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته و به غیر از دو مورد مابقی معادن بزرگ نیز در اختیار بخش خصوصی است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: سرمایه گذاری در بخش معدن زود بازده نیست ولی جزء سرمایه گذاری های پایدار محسوب می شود و ما برای رونق در این بخش نیاز جدی به همکاری سازمان محیط زیست، سازمان جنگل ها، سازمان اراضی، سیستم مالیاتی و بانکی داریم.

کرباسیان به غنی بودن ذخائر معدنی در کشور اشاه نمود و گفت : اگر میزان بودجه تخصیصی در حوزه اکتشاف کافی باشد، در ۵ سال می توان این فرایند را کامل و عملیات استخراج و فرآوری را نیز تکمیل کرد که مستلزم حمایت دولت، بانک مرکزی، بخش خصوصی و صندوق بیمه معدن است.

وی از پیشرفت های حوزه معدنی به افزایش تولید کنستانتره مس، تولید کاتوک و جلوگیری از خام فروشی اشاره کرد.