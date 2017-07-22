عباسقلی سمندریان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه کارخانه نورد سرمد ابرکوه در هفته گذشته با حضور محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت افتتاح شد، اظهار داشت: شرکت صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه با هدف تولید و تامین بخشی از نیاز کشور به محصولات فولادی در اسفندماه سال ۱۳۹۱ با سرمایه‌گذاری مشترک دو شرکت صنعتی و معدنی چادرملو به میزان ۶۵ درصد و سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات پایه گذاری شد.

وی افزود: این شرکت با بهره‌گیری از مدیران و کارشناسان با سابقه صنعت فولاد در کنار نیروهای جوان متعهد، توانسته با وجود موانع بسیار در یکی از مرکزی‌ترین نقاط فلات پهناور ایران اقدام به احداث مجتمع کند به طوری که هم اکنون ۸۵ درصد از نیروهای شاغل بومی و ۱۵ درصد از متخصصان غیر بومی، وظیفه راه اندازی و آموزش را بر عهده دارند.

سمندریان بیان کرد: علاوه بر ساخت و بهره برداری از این واحد تولیدی، یک کارخانه تولید شمش فولاد با ظرفیت سالانه ۶۰۰ هزار تن شمش فولاد در مجاورت همین واحد در حال ساخت است که امیدواریم با حمایت های مسئولان دولتی و حل مشکلات مالی بتوانیم این کارخانه را نیز احداث و بهره برداری کنیم.

به گزارش مهر، مجتمع آهن و فولاد سرمد ابرکوه با هدف احداث کارخانه نورد به ظرفیت سالانه ۵۰۰ هزار تن انواع میلگرد و کارخانه فولادسازی به ظرفیت سالانه ۶۰۰ هزار تن شمش فولاد در زمینی به مساحت ۱۵۰ هکتار پایه گذاری شده است.

این مجتمع در کیلومتر ۱۵ جاده ابرکوه به یزد در حدفاصل شهرهای یزد، اصفهان، شیراز، یاسوج، کرمان و شهرکرد قرار گرفته و می تواند بخشی از نیاز استانهای مرکزی کشور به مصنوعات فولادی را تامین کند و در اشتغال‌زایی و بکارگیری نیروی انسانی متخصص و تحصیل‌کرده منطقه نیز تاثیرگذار باشد.

شرکت صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه در مطالعه و تامین زیرساخت‌های مجتمع همواره نگاه به آینده را در نظر داشته است.

اجرای خط انتقال برق ۲۳۰ کیلو ولت دومداره سورمق - ابرکوه به طول ۶۵ کیلومتر جهت برق‌رسانی به مجتمع، اجرای پست اختصاصی ۲۳۰ کیلو ولت سرمد در داخل مجتمع، اجرای خط انتقال آب به طول ۲۲ کیلومتر برای تامین آب مورد نیاز مجتمع و ساخت واحد تصفیه آب بر اساس سیستم اسمز معکوس با بازدهی بیش از ۹۰ درصد از اقدامات زیرساختی انجام شده در این مجموعه است.

این طرح به گونه ای اجرا شده که آب مورد نیاز کارخانه فولاد در حال ساخت این مجتمع را نیز تامین خواهد کرد همچنین اجرای خط انتقال گاز به طول شش کیلومتر در کنار موقعیت مکانی مجتمع و دسترسی به خطوط راه آهن سراسری از جمله مهمترین زیرساخت‌های این پروژه ملی محسوب می‌شود.

کارخانه نورد مجتمع صنایع آهن و فولاد سرمد با بهره‌گیری از فناوری‌های ‌روز دنیا تجهیز شده و پس از پشت سر گذاشتن مراحل آزمایشی، اکنون به بهره برداری رسیده است.

برای تجهیز زیربناها و راه اندازی این واحد صنعتی بالغ بر ۴ هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری شده که سهم ارزی از جمع کل به مبلغ ۲۳ میلیون یورو است.

همچنین با اجرای مراحل پایانی ساخت کارخانه نورد مجتمع صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه، عملیات اجرایی طرح کارخانه فولادسازی این مجتمع در مجاورت کارخانه نورد نیز آغاز شده که تاکنون ۲۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

با اجرای این طرح شمش فولادی به‌طور مستقیم و به شیوه شارژ گرم ‏Hot Charge‏ وارد کارخانه نورد می شود که تاثیر بسیار قابل توجهی در کاهش هزینه انرژی و افزایش ظرفیت تولید خواهد داشت.

برای ساخت کارخانه تولید شمش فولاد در جوار مجتمع سرمد نیز که قادر است سالانه ۶۰۰ هزار تن شمش فولاد تولید کند، بالغ بر ۶ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال اعتبار پیش بینی شده است که سهم ارزی از جمع کل به مبلغ ۸۱ میلیون یورو است.

در حال حاضر شمش فولاد به عنوان مواد اولیه تولید محصولات نورد این کارخانه از دیگر واحدهای فولادی از جمله کارخانه آهن و فولاد ارفع تامین می شود.