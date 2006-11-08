نائب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس در گفتگو با مهر: نحوه توزیع بودجه تئاتر باید مشخص شود

جواد آرین منش که به همراه امیررضا خادم مسئول پیگیری موضوع کاهش بودجه تئاتر در وزارت ارشاد است، در این باره به خبرنگار مهر گفت: "موضوع کاهش بودجه تئاتر یک موضوع داخلی در وزارت ارشاد است که به نحوه توزیع اعتبارات این وزارتخانه در داخل مجموعه مربوط می شود."



نائب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه هنوز موفق به گفتگو با مدیران ارشاد در این باره نشده افزود: "بودجه افزایش یافته تئاتر برای سال 85 عملیاتی بوده و اهدافی برای آن مشخص شده و قرار بوده ارشاد با این بودجه آثار نمایشی فاخر مبتنی بر ارزش های فرهنگی نظام جمهوری اسلامی تولید کند. کمیسیون فرهنگی مجلس علاوه بر موضوع کاهش بودجه تئاتر از مسئولان ارشاد خواهان پاسخگویی به این سئوال است که آیا در هشت ماه اخیر این آثار نمایشی تولید شده یا نه."



وی افزود: "طبق آخرین گزارش تحقیق و تفحص مجلس در مورد عملکرد بخش های مختلف وزارت ارشاد در سال های گذشته، ما از وزیر و مسئولان عالیرتبه ایشان دعوت خواهیم کرد تا در جلسه ای حاضر شوند و به تبیین این موضوع بپردازند که آیا در ماههای گذشته اقدام به رفع مسائل و مشکلات فرهنگی ذکرشده در گزارش تحقیق و تفحص مجلس کرده اند یا نه."



آرین منش همچنین گفت: "مدیران عالی وزارت ارشاد باید در مورد عملکرد خود و نحوه استفاده از اعتبارات بخش های فرهنگی در هشت ماه گذشته به کمیسیون فرهنگی مجلس گزارش بدهند. کمیسیون فرهنگی هم موضوع کاهش بودجه تئاتر را هفته آینده بررسی می کند."