به گزارش خبرنگار مهر، محسن علیزاده بعد از ظهر امروز در جلسه شورای زکات استان یزد با اشاره به اینکه زکات فطره جمع آوری شده توسط کمیته امداد استان یزد امسال ۴۳۰ میلیون تومان بوده است، اظهار داشت: میزان زکات فطره در یزد امسال از رشد ۲۲ درصدی نسبت به سال گذشته برخوردار بوده است.

وی عنوان کرد: مصارف زکات فطره مشخص است، افزود: سال گذشته زکات فطره جمع آوری شده توسط کمیته امداد در سطح استان یزد، ۶۰ درصد برای فقرا و ۴۰ درصد برای امور عمرانی هزینه شده است.

مدیرکل کمیته امداد استان یزد تصریح کرد: سال گذشته ۳۵۰ میلیون تومان و امسال ۴۳۰ میلیون تومان زکات فطریه در استان یزد جمع‌آوری شد.

علیزاده با بیان اینکه دولت لازم است مشوق‌های مربوط به زکات را پرداخت کند، خاطرنشان کرد: در صورتی که بحث زکات مورد توجه مسئولان قرار گیرد و مشوق‌های مربوط به این بخش پرداخت شود، به طور قطع میزان پرداخت از طرف مردم هم افزایش پیدا می‌کند.

وی با اشاره به اینکه سال گذشته قول تامین شش میلیارد تومان از مشوق‌های دولتی مربوط به زکات به دبیرخانه زکات استان یزد داده شد، ادامه داد: تاکنون مبلغی از این مصوبه به حساب دبیرخانه واریز نشده است.

علیزاده بیان کرد: اگر قول‌های داده شده به شورای زکات استان یزد محقق شود، امکان تکمیل پروژه‌های مربوط به زکات استان و افزایش کمک به فقرا نیز فراهم خواهد شد.