تیم ریکرو مردان طلایی شد/پایان کار مسابقات تیمی با ۶ مدال رنگارنگ

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم تیراندازی با کمان جانبازان و معلولین ایران در بخش ریکرو مردان، متشکل از غلامرضا رحیمی، پوریا جلالی پور و علی اصغر فتاحی، موفق شد در مصاف با تیم لهستان به برتری دست یابد و مدال طلای مسابقات بین المللی جمهوری را از آن خود کند. تیم اوکراین نیز به مقام سوم رسید.

در این تورنمنت تیم میکس کامپوند ایران در کلاس W۱، متشکل از مجید کاکوش و زهرا حسینی نیز به نشان برنز دست یافتند.

پیش تر و در بخش زنان تیم ریکرو ایران متشکل از زهرا نعمتی، زهرا دلخوش و سمیه رحیمی در دیدار نهایی برابر اوکراین پیروز شد تا مدال طلا را کسب کند. تیم زنان روسیه نیز به مدال برنز دست پیدا کرد.

تیم میکس ریکرو کشورمان متشکل از زهرا نعمتی و پوریا جلالی پور نیز برای کسب نشان طلا به مصاف تیم روسیه رفت که نتیجه را به حریف خود واگذار کرد تا نشان نقره این مسابقات به نام نمایندگان کشورمان ثبت شود.

بر این اساس پرونده رقابتهای تیمی برای کاروان ایران با کسب ۳ نشان طلا در کامپوند مردان، ریکرو زنان و ریکرو مردان ،۲ نشان نقره در میکس کامپوند و میکس ریکرو و یک نشان برنز در میکس کامپوند W۱ بسته شد.

دیدارهای فینال و رده بندی بخش انفرادی نیز روز یکشنبه، اول مرداد ماه برگزار می شود و پنج نماینده کشورمان برای تصاحب نشان های طلا و برنز به مصاف حریفان می روند.